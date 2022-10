El Mercantil guanya el derbi davant del Sabadell “B” per 3 a 0

El CE Mercantil s’ha imposat amb contundència al CE Sabadell “B” en el derbi de Lliga Nacional juvenil (3-0) en un partit on la contundència i efectivitat local han estat claus. D’aquesta manera, els mercantilistes es col·loquen a la segona posició de la taula i es mantenen invictes després de 5 jornades de competició.

El partit ha començat amb el conjunt arlequinat dominant l’esfèrica i arribant amb perill. La primera ocasió l’ha firmat Izan Rosena després d’una bona jugada personal. No obstant això, el primer cop l’ha donat el Mercantil quan, després d’una bona deixada a la frontal, Miguel Expósito ha avançat als locals. El gol no ha canviat el pla de partit i els de Conrad Garcia han continuat arribant amb perill i avisant amb ocasions de Joan Pubill i Quim Utges, ambdós sense encert.

Qui sí que ha estat encertat ha tornat a ser el Mercantil. Abans de la mitja hora de joc, després d’una jugada ràpida per banda, Àlvar Silva amb un cop d’esperó de fantasia ha duplicat l’avantatge local. Aquest cop sí, el gol mercantilista ha suposat un cop dur pels arlequinats del que no s’han reposat en el que quedava de primer temps.

Al descans, el juvenil “B” del CE Sabadell ha volgut donar un aire nou al partit amb diversos canvis. Molt d’hora se li ha posat de cara el segon temps quan, al 52, Pau Buendia ha vist la vermella directa deixant el seu equip amb 10. Marc Xala ha endarrerit les línies del seu equip que, amb 10 i avantatge al marcador, han sabut gestionar a la perfecció els balanços defensius.

Ho ha provat el CE Sabadell amb moltes centrades i joc per bandes, però la defensa local s’ha mostrat molt sòlida. Pubill, Aarón i Iván, els que més a prop han estat de retallar distàncies. I, a les acaballes, en un servei de cantonada, Hugo Santana ha rematat al fons de la xarxa posant el definitiu 3 a 0 i sentenciant l’enfrontament.

Content per la victòria i per mantenir l’invicte, el tècnic Marc Xala ha afirmat: “Deixar la porteria a 0 avui és d’un gran mèrit amb un rival que genera moltes ocasions. Les àrees han estat decisives, hem estat molt contundents tant en atac com en defensa”. A l’altra cara de la moneda, però seguint el discurs del tècnic local, Conrad Garcia ha valorat: “Hem començat bé, però a aquesta categoria quan no aprofites el teu moment, ho pagues. Avui no hem estat bé a les situacions d’àrea, ni a la nostra ni a la contrària”.