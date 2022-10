L’OAR Gràcia Sabadell resol amb solvència el doble compromís a casa

Amb autoritat. Disputades sis jornades el Gràcia té pendent la victòria a camp contrari, però a casa es manté ferm i així va poder superar un Sarrià que es presentava amb la moral alta després de guanyar amb autoritat la Salle Montcada en el partit anterior (30-23). També va ser solvent el triomf dels graciencs tot i que la superioritat no es va materialitzar fins a la segona part. El seu inici desencertat el va aprofitar el Sarrià per obrir forat en contraatacs (0-3) i llançar el primer avís.

L’OAR va tancar la ferida tot seguit (3-3) però va tornar a la irregularitat per clares ocasions desaprofitades i per pilotes que s’escapaven de les mans (5-8). Els unionistes van repetir advertiments unes quantes vegades més, frustrant els intents de reacció dels verd-i-blancs, fins al 14-17 quan faltaven 3 minuts per al descans. Aleshores la situació va fer el tomb: defensa i porteria van fer bona feina i, amb possessió, tres gols de Lluís Marrugat i el darrer de Guillem Correro van tancar la primera part amb el parcial 4-0 que posà el Gràcia per davant (18-17).

El segon període va ser una altra història. De sortida, l’equip de Cesc Borrell va mantenir els encerts i es va treure la pressió del Sarrià (21-17), que si bé va intentar escurçar la diferència no va poder reduir-la a menys de tres gols. A l’equador d’aquest segon temps (27-23) el partit es va començar a trencar definitivament: el Gràcia va tornar a lluir en defensa i va tenir en el porter Pau Hernàndez un dels pilars de l’arrencada decisiva per les seves aturades, per les precises assistències en els contraatacs i, com acostuma, pel seu gol de porteria a porteria. Poc abans de la fi el 37-27 era una mostra de l’efectivitat dels graciencs que, de menys a més, van resoldre la visita d’un rival a tenir en compte.

El femení guanya el cuer

Guió previst. Guió previst. El femení gracienc va resoldre sense problemes la visita del cuer i impuntuat Castelló, però sense l’autoritat que podia esperar-se inicialment. De fet li va costar mostrar jerarquia perquè en el primer quart d’hora, el seu joc espès i gens dinàmic en va ser un bon impediment (6-7). Mireia Pascual fou la principal protagonista de posar una mica d’ordre amb 3 dels gols del parcial 5-0 (11-7) i de permetre que el Gràcia avancés amb certa tranquil·litat cap al descans, a 10 minuts vista, en què només va poder sumar un gol a la diferència (16-11).

No hi va haver millora significativa de les gracienques a la segona part. El Castelló, tot i les mancances que evidenciava quan havia de culminar les possessions, mostrava entusiasme, disciplina i intensitat defensiva que no permetien que les verd-i-blanques juguessin còmodes (26-21 amb parcial 10-10). Va ser, doncs, a última hora quan el conjunt de Carol Carmona, en la fase de domini més accentuat, va poder tornar a estirar el marcador i tancar-lo en el 34-23, adient a la diferència que separa els dos equips a la classificació.