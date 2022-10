“No és fàcil decidir-te a denunciar. Saps perfectament la teoria, però fer-ho és difícil”. És el testimoni de la Carla (nom fictici), víctima de violència de gènere, que després de patir dos anys entre amenaces, empentes, agressions verbals i de quedar hores tancada amb clau a una habitació (un càstig que l’imposava el seu agressor), va decidir portar el seu ex als jutjats. “No ho volia denunciar, després de molts anys junts tenia sentiments contraposats”, admet.

La seva història té denominador comú amb la d’altres: al partit judicial de Sabadell s’han registrat 212 denúncies per violència contra les dones en el tercer trimestre del 2022, segons les últimes dades de l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental. O el que és el mateix: s’interposen 2,5 denúncies cada dia a la nostra ciutat.

Si ho comparem amb el primer trimestre del 2022, els casos han augmentat un 6,5% (13 denúncies més). Però l’increment respecte al mateix període de l’any anterior ha estat encara més intens, d’un 15,8% (29 denúncies més). Per situar-nos, es tracta de dades de rècord. No hi ha registre d’un cas similar: mai s’havien superat les 200 denúncies trimestrals, amb registres des del 2013.

La primera de la comarca

De fet, Sabadell lidera el nombre de denúncies del Vallès Occidental, seguida de Terrassa (192). Al conjunt de la comarca s’han presentat 628 casos de violència contra les dones. Les denúncies han escalat un 19,2% (+101) al Vallès respecte al trimestre anterior de 2022, amb xifres que no s’han vist mai, amb registres de fa una dècada. Interanualment, la xifra de denúncies també ha crescut amb força (+17,6%; 94 més).

“Només és la punta de l’iceberg, moltes dones ni tan sols són conscients que pateixen violència i normalitzen les agressions i, fins i tot, es consideren que es mereixen el maltractament”, apunta Eva Abellan, síndica de greuges de Sabadell. En aquest sentit, considera que s’hi pot fer més des de l’administració: “Cal donar a conèixer què és violència perquè les dones coneguin els seus drets i oferir eines pertinents, a banda d’acompanyament”.

Per què denuncien?

Que hi hagi denúncia no implica que el delicte quedi demostrat, fins que un jutge ho determini. Tampoc es denuncien totes les conductes penals. Durant el segon trimestre de l’any, a Sabadell s’han detectat 249 delictes vinculats a la violència de gènere. No s’ha hagut de lamentar cap assassinat masclista en aquest període a Sabadell. Tampoc al Vallès Occidental.

Quina mena de delicte masclista es detecta més a Sabadell? Les denúncies que han arribat als jutjats han estat per lesions lleus (74,3%), contra la llibertat, intimitat i integritat moral (14,5%), per trencament de penes i mesures (9,6%) i per altres motius (1,6%). El partit judicial de la nostra ciutat destaca per una elevada proporció d’atemptats contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor (36 aquest darrer trimestre), si ho comparem amb la resta de la comarca.

Qui denuncia?

La majoria de les denúncies (85,4%) les han interposat les mateixes víctimes, mentre que la resta han arribat als jutjats per un part de lesions [vegeu gràfic de la pàgina 5]. En el segon trimestre de 2022 la comarca té una ràtio de 12,8 denúncies per cada 10.000 dones residents. Les dades comarcals són inferiors a la resta d’àmbits territorials. L’estatal és la més elevada (18,9), seguida de la catalana (14,6), i de la província de Barcelona (13,3).

A Sabadell s’han acceptat cinc de cada deu ordres d’allunyament sol·licitades per les víctimes. En total, durant aquests tres mesos s’han portat a tràmit 39 sol·licituds: la meitat han estat concedides i l’altra meitat, denegades. El partit judicial de la nostra ciutat presenta una ràtio de 17,9 ordres de protecció per cada cent denúncies, a la cua d’altres municipis de la comarca.

La Carla ho recorda bé, tot i que ja han passat uns mesos. Denunciar va suposar-li un desgast emocional molt gran. Entre d’altres, va aconseguir una ordre d’allunyament que la manté “més segura” i va trencar amb una dinàmica personal i familiar que li era perjudicial. Ho va fer per ella, però sobretot pel seu fill petit: “No és gens fàcil, però és el camí correcte, l’únic camí possible”.

Si ets víctima de violència de gènere, truca al 016. No deixa rastre a la factura telefònica