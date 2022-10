Es pot fer més

Les denúncies per violència masclista han marcat un rècord a Sabadell i al Vallès. En el segon semestre del 2022, l’última dada disponible, es van denunciar 249 delictes a la ciutat (+15,8% respecte a l’any anterior). En el conjunt de la comarca, també s’ha produït un augment destacable.

Com és habitual quan tractem amb dades, la xifra té múltiples lectures: d’una banda, constatem que hi ha més denúncies, fet que ens mostra que la violència contra les dones pel sol fet de ser dones és una realitat dels nostres dies. L’augment de denúncies, però, significa que hi ha més casos coneguts, i menys casos que queden silenciats i impunes.

Sabem que és molt complicat, però l’únic camí possible és denunciar. Per això cal donar encara més eines perquè totes les dones víctimes de violències denunciïn i se sentin acompanyades en un procés tan dolorós com aquest. Així mateix, trobem a faltar una acció preventiva considerable (educar en valors, a casa i a l’escola) i punitiva (endurir les penes, perseguir i condemnar totes les conductes masclistes).