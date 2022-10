Les xarxes socials s’han escalfat en les darreres hores entre joves de Sabadell i els municipis del seu entorn després de la creació d’un nou compte a Instagram que anuncia el retorn de la Zona Hermètica de Sabadell. “Tornen les nits màgiques a Zona Hermètica”, anuncien des del perfil. Nombrosos usuaris s’han fet ressò de la publicació del perfil, que en poques hores acumula ja més de 4 mil seguidors a la popular xarxa social utilitzant l’etiqueta #ZonaHermèticaIsBack.

Segons ha pogut saber el Diari, es tractaria d’un local habilitat per a l’oci nocturn a Sabadell, amb llicència per romandre obert fins a les 3.30 hores de la matinada. L’espai, que funcionaria com un bar de copes, estaria ubicat al voltant del polígon Sud-oest de Sabadell.

Una zona amb potencial

Tal com detalla el pla d’usos presentat fa uns mesos per l’Ajuntament de la ciutat, es tracta de la zona amb més potencial per guanyar discoteques d’unes certes dimensions i pubs (fins a 500 persones d’aforament). Un espai a tocar de la Gran Via i de la C-58, i amb bones connexions amb transport públic (Rodalies R4 a Sabadell Sud). Segons una primera previsió realitzada per l’Ajuntament a començament d’any, allà s’hi podrien situar fins a tres nous locals. “Creixerà l’oferta mentre es garanteix el descans dels veïns”, manifestava aleshores la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.

La ciutat posava així les bases per atraure nous establiments, després d’una moratòria de llicències de dos anys.“La recuperació del sector és molt necessària per a la ciutat, perquè evitarà que els joves s’hagin de desplaçar fora”, va argumentar Molina.

Per ara, fonts consultades de l’Associació de Veïns de Gràcia admetien que desconeixen de què es tracta la iniciativa sorgida a les xarxes, que podria veure la llum en les properes setmanes.