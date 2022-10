La Junta de Govern ha aprovat la resolució de diverses convocatòries de subvencions en els àmbits de Feminismes, Cooperació i Participació per un valor total de 227.098,69 euros.

Pel que fa a les activitats en matèria d’igualtat de gènere, s’ha resolt atorgar subvencions per un import total de 4.896,24 euros a sis entitats: Actuavallès, Acció Solidària Eulàlia Garriga, Associació Dones de Torreguitart, Comissió Catalana d’Ajut a Refugiats i la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS). En aquest sentit, els ajuts s’atorguen per projectes concrets que fomenten la igualtat de gènere i LGTBI per l’any 2022 i serà un total de 4.896,24 euros.

En matèria de Cooperació, la Junta ha aprovat la concessió de subvencions a onze entitats per a la promoció de projectes de cooperació al desenvolupament per a l’any 2022. Enguany les entitats que rebran les ajudes són Fundació Bosco Global, Creu Roja, Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC), Fundació Main, Fundació Educació Solidària, Mans Unides, Agermanaments Sense Fronteres, Fundació Josep Comaposada, Lliga dels Drets dels Pobles, Fundació Pau i Solidaritat i Xarxa Sabadell Colòmbia. Per a aquesta partida s’hi destinen 195.202,45 euros.

En el cas de l’àmbit de Participació i amb l’objectiu de donar suport a les activitats i projectes adreçats a la promoció i dinamització de l’associacionisme veïnal per a l’any 2022, l’Ajuntament atorga un total de 26.313,12 euros en subvencions per a 22 associacions veïnals.