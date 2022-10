Calzada sobre nous inversors: “Hem estat parlant amb molts grups interessats”

El president del Centre d’Esports Sabadell, Esteve Calzada, ha utilitzat les xarxes per respondre a les informacions que asseguren un acord imminent amb un nou grup inversor nord-americà i amb participació directa de la família Pozzo, vinculada a diferents clubs i projectes futbolístics. Calzada no desmenteix res i ho relaciona amb el pla a llarg termini que va explicar al seu moment: “als que esteu preguntant sobre les notícies que han sortit en premsa sobre el futur del club, dir-vos que ja vam explicar obertament el pla CES28, que contemplava la recerca de nous inversors per aconseguir continuar fent créixer el club per a consolidar-lo de forma definitiva al futbol professional”.

També admet que “des d’aquest anunci hem estat parlant amb molts grups que s’han interessat, i quan hi hagi alguna cosa a explicar ho farem obertament com sempre hem fet. Aprofito per recordar, al contrari del que es diu en aquestes notícies, que el club està sanejat i que no té urgències econòmiques. No farem més comentaris sobre aquestes publicacions i continuarem gestionant aquest club que tant estimem amb màxim esforç i responsabilitat, i amb total confiança en els nostres jugadors i cos tècnic”.