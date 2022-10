El Sabadell confirma la renovació de Jaume Piñol fins al 2024

Marc Vargas, Pere Belmonte i ara Jaume Piñol. Es tanca així el cercle de renovacions de jugadors procedents del filial amb un futur arlequinat. Piñol va arribar fa dues temporades al Centre d’Esports per jugar a Segona Catalana procedent del Granollers i ara acaba de signar un contracte fins a l’any 2024 pel primer equip. L’acord estava pactat des de fa setmanes i ara s’ha rubricat de manera oficial.

“És gairebé com un somni”, reconeix el Jaume, qui agraeix la confiança que han dipositat en ell Jordi López (entrenador del B) la temporada passada, Jaume Milà, Miki Lladó i, per descomptat, el màxim responsable tècnic Gabri Garcia. Durant la pretemporada ja va parlar molt bé d’ell i en el primer partit de lliga, davant l’Amorebieta, el va fer debutar com a titular a la Nova Creu Alta. “Va ser una sorpresa i els companys em van ajudar perquè fos tot més fàcil. La llàstima va ser la lesió als primers minuts, però ja hauria signat una situació així tres anys enrere”.

Mantenir la mateixa línia

Ara ja està de nou al cent per cent i, de fet, ha gaudit d’estones davant l’Eldense i Barcelona At. “El meu objectiu és estar sempre preparat per donar el màxim i aprofitar els minuts o el paper que em doni el míster”, explica amb la seva habitual humilitat i posa d’exemple al seu company i amic Sergi Altimira: “ell va saber fer-ho la temporada anterior cada vegada que sortia al camp i ara és un dels pilars de l’equip”.

Les dues últimes victòries han deixat enrere una situació complicada després de la derrota contra l’Eldense. Jaume Piñol destaca que “l’equip sempre ha mantingut una idea i ha treballat igual. Som una plantilla nova i cal un temps d’adaptació. Penso que s’està aconseguint i ara hem de mantenir aquesta mateixa línia”. Un avís pensant en la visita de diumenge (12 h) a La Nucía: “ara està a la zona baixa, però no podem oblidar que fa dues jornades també hi érem nosaltres i en aquesta categoria les diferències són mínimes. Si no fem bé la feina, de res hauran servit les dues últimes victòries”. Coherència absoluta.