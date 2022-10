La manca d’inversió a l’Institut Ribot i Serra, on s’imparteix educació secundària, cicles formatius de grau mig i superior i FP, és evident. La façana de l’edifici és una mostra i així ho han volgut denunciar diversos alumnes del centre. Aquest dimarts, aprofitant la visita de Serveis Territorials del Vallès Occidental, han fet una seguda com a rebuda per exigir “una reforma”.

Una inversió que passi, no només per l’aspecte exterior sinó també per l’interior i dotar-los de material adequat. “La façana està molt malament, sí. Però tampoc hi ha falta d’espai a l’interior. Les aules són petites o estan malmeses i fa calor. A l’hivern, de fet, ja ens han dit que no hi haurà calefacció”, han explicat Berenice i Melani, estudiants de segon i primer curs del cicle formatiu de grau mig d’Atenció a les persones en situació de dependència.

Per una és el primer any i per a l’altra el segon, “però es demana una intervenció des de 2007”. Berenice ha recordat que el curs passat va haver-hi tres dies que no hi havia llum, a més, “els projectors fallen, com l’Internet”. El material que utilitzen “és de fa deu anys”, ha subratllat Melanie. I això que reben “donacions” d’eines per dur a terme algunes activitats. Tant l’una com l’altra han lamentat que això els suposa un fre acadèmic: “Altres instituts tenen millors oportunitats i millor rendiment”.

Aquest dimarts amb la visita de Serveis Territorials, encapçalada per la directora, Maite Fons, han volgut escenificar la queixa amb una seguda a les portes del centre, tot lluint pancartes de protesta: “Vergona d’edifici”, “Ribot discriminat” i “Per què altres instituts sí i nosaltres no”, entre d’altres. I és que, tal com han dit les dues estudiants, la resposta que es troben és “no tenim diners”.

“Una prioritat”

Fons ha afirmat que hi ha “una feina feta” prèvia amb les millores que necessita l’Institut Ribot i Serra i ha recalcat que és “una prioritat”. Ha garantit el “compromís” d’Educació en les demandes i “l’escolta activa, que és el que hem vingut a fer amb totes les parts”, no només a la direcció, també amb l’alumnat i l’encarregat d’obres.

La directora de Serveis Territorials del Vallès Occidental ha indicat que “tenim projectes”, encara que no hi ha un calendari per ara i que aquesta visita “és una primera ronda de contactes”. “Vindrem més vegades”, ha manifestat i ha agraït la rebuda feta “de forma correcta i això s’ha de posar en valor”.