La inflació actual (a Catalunya l’IPC es troba en el 8,5%) està afectant les butxaques de les famílies. Un dels àmbits que ha patit més l’increment dels preus ha estat l’alimentació: el menjar i les begudes no alcohòliques s’han encarit un 12,9% respecte de l’any passat. Per fer front a aquesta situació, tres emprenedors catalans (Borja Solé, Ruben Vilar y Carlos Costa) han creat Buo, un supermercat en línia per fer compres grupals que garanteix estalvis de fins a un 30% respecte als supermercats tradicionals, és a dir, uns 100 euros al mes.

Buo consta d’una aplicació mòbil amb què els consumidors poden fer comandes de manera conjunta, aconseguint així uns preus més competitius que de manera individual. Els clients poden recollir la comanda en un termini de 24 a 48 hores a qualsevol dels prop de 100 punts de recollida que té Buo. Des del passat mes de juny, en té a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. I des de fa només uns dies també en té a Sabadell (de moment, vuit en total) i aquesta setmana n’obrirà a Terrassa. Els punts de recollida solen ser fruiteries o petites botigues d’alimentació, que reben una petita comissió per la col·laboració amb Buo i treuen partit de l’efecte sinergia.

En menys de sis mesos, l’app ja compta amb 60.000 usuaris registrats i prop de 700 referències de productes alimentaris. “Estem creixent en nombre d’usuaris almenys un 50% cada mes. Pel que fa als aliments, també n’oferim cada cop més. Són d’alta qualitat, ja que els comprem a grans marques. El nostre punt fort és que no tenim intermediaris i que ens estalviem els costos d’un supermercat físic. Per això, podem oferir els preus més competitius del sector”, detalla el director de negoci de Buo, Alex Guardans.

Expectatives altes amb Sabadell

Des de Buo es mostren confiats que la plataforma tindrà una bona rebuda a Sabadell. La ciutat ha estat escollida pel seu elevat nombre d’habitants i per ser un enclavament proper a Barcelona. “Teníem clar que volíem estar presents a tota l’Àrea Metropolitana i Sabadell era una ciutat clau. Hi tenim moltes expectatives posades”, assegura Guardans.

Fins ara, els usuaris de Buo a Barcelona, Badalona i l’Hospitalet estan satisfets amb el servei, segons apunta el director de negoci. “El feedback que rebem per part dels clients és molt positiu, tot i que Buo encara està en una fase inicial. Això sí, ens demanen que obrim a més llocs i que oferim més productes. En això estem”, indica Alex Guardans. La plataforma té l’objectiu de ser el supermercat de referència per a cada cop més gent. “No ens conformen en què els clients ens facin compres petites. Volem ser el seu supermercat principal on facin la compra gran”, remarca.

Buo, propietat de la ‘start-up’ Pulpo

Buo, amb seu a Barcelona, és propietat de la start-up Pulpo, que ofereix descompte en subscripcions de música, streaming o telefonia i que també aplica el concepte de compra grupal.

El passat mes de juny, Buo va tancar una ronda de finançament de 2 milions d’euros amb el fons Mangrove Capital Partners i inversors com el cofundador de Glovo, Òscar Pierre. Amb aquesta partida la companyia ha anat augmentat el nombre de productes oferts a través de l’app i ha incrementat els seus punts de recollida. La start-up té previst continuar creixent i, de fet, el mes de gener de 2023 vol expandir-se a Madrid. Més tard, ja explorarà altres zones de l’Estat.