Fa uns dies es va conèixer la data marcada en vermell per a l’encesa de les llums de Nadal a Sabadell. A un mes que arrenqui oficialment la campanya nadalenca el pròxim 26 de novembre a la ciutat, no han transcendit detalls de com serà ni quines novetats presentarà enguany.

Tot i així, els carrers i places ja han començat a preparar-se per vesitr-se de gala de cara a uns dies tan especials. Fa un parell de setmanes, els operaris van iniciar els treballs de col·locació de llums, ultimant els preparatius, que s’hauran d’accelerar aquestes setmanes. Sobre aquesta qüestió, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va garantir que enguany hi haurà una altra vegada il·luminació nadalenca a la ciutat. Tot i així, no va descartar “fer algun gest” davant l’escenari de preus disparats, apuntant a una qüestió “d’ètica”.

Alhora, a la plaça Sant Roc ja s’ha iniciat el muntatge del pessebre gegant, que acollirà com és tradició un dels espais més icònics de la ciutat. L’indret presenciarà durant les pròximes setmanes les diverses etapes del procés de construcció. A la plaça Doctor Robert s’hi espera la Fira de Santa Llúcia.

Un altre dels grans focus d’atenció és el nou Passeig de la plaça Major, que s’obrirà al públic amb l’encesa de llums de Nadal. Després d’unes setmanes a mig gas, les obres al Passeig encaren la seva fase final: en el mes vinent, es plantaran els arbres i els parterres, s’instal·larà el mobiliari públic i es reasfaltarà el vial reservat per autobusos. Tot per poder tenir el Passeig enllestit per a la campanya nadalenca.