Vídeo | Nou incendi als horts il·legals de Can Llong

Els horts de Can Llong han tornat a ser escenari d’un foc. Aquest dimarts, al final de la tarda, al voltant de dos quarts de vuit, es va declarar un incendi que va cremar una zona boscosa, a l’entorn de la Ronda Europa i el carrer Venècia, segons han informat els Bombers.

El foc es va originar per l’acumulació de brossa i de seguida es va generar una columna de fum i unes flames molt vistoses. A més, tal com han apuntat els Bombers, es va identificar en una àrea de difícil accés pels vehicles d’emergències i no hi ha hagut ferits.

Vídeo | Nou incendi als horts de Can Llong, en una zona de difícil accés pels vehicles d’emergència 📹 Dani Sánchezhttps://t.co/KgQJS0h1hY pic.twitter.com/ldEx4k7fxm — NacióSabadell (@NacioSabadell) October 26, 2022

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en una piulada a Twitter, assegura que són “dos arbres”, en una rèplica a diversos usuaris que, des de fa temps, han assenyalat denuncien la situació en aquesta àrea. Farrés ha escrit que “fa temps que treballem per desallotjar i dignificar”, però no només per “la situació d’ocupació de terrenys i construccions il·legals”, ja que “provoquen moltes molèsties al veïnat”.

Són els horts de Can Llong. S’han cremat dos arbres, sense ferits. Hi ha assentaments il·legals que fa temps que treballem per desallotjar i dignificar la zona perquè, a banda de la situació d’ocupació de terrenys i construccions il·legals, provoquen moltes molèsties al veïnat. — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) October 25, 2022

Segon incendi a la zona en els darrers mesos

Es tracta del segon incendi als horts de Can Llong, després del que es va declarar a l’estiu. Precisament, prèviament a les flames, la policia catalana va detenir cinc persones -quatre nois i una noia per un delicte de lesions i per entrada a habitatge aliè- en intervenir en una baralla.

Fins al lloc es van desplaçar dues dotacions dels Bombers, així com de Policia Municipal de Sabadell i Mossos d’Esquadra, que van regular el trànsit, ja que es van acumular cues de vehicles tant a la Ronda Europa com a la Ronda Oest.

Molts dies queixant-nos de la bruticia, deixadesa i perillositat… i mira, ara cremant-se una part de les barraques. A mi em dol que els arbres es cremin, que és natura. Això que tenim s’ha d’acabar @Aj_Sabadell @socmartafarres @Adf247Sabadell @DiariDeSabadell @PoliciaSabadell pic.twitter.com/RHnO656BQE — Marta V Maristany 🎗 (@martavmaristany) October 25, 2022