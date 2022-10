Els sindicats i la direcció de Renfe han arribat a un acord per desconvocar la vaga per a aquest divendres i els propers dies 7 i 11 de novembre després que la direcció de la companyia hagi accedit al desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu i s’hagi compromès a estudiar la incorporació de mes personal per afrontar la manca de plantilla mitjançant una Oferta Pública d’Ocupació i evitar externalitzacions.

Concretament, segons els sindicats, la direcció ha accedit a aplicar un increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener d’aquest any, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals i l’estudi per a la creació de la figura del maquinista instructor per agilitzar els processos de formació.

Més usuaris a Sabadell

La vaga –convocada per UGT, CCOO i el sindicat de maquinistes Semaf- havia de començar el 28 d’octubre a la mitjanit fins a les onze de la nit de l’endemà mentre que els altres 2 dies havien de ser parcials, de 6 a 9 del matí i de 6 de la tarda a 8 del vespre.

A Sabadell hi ha tres estacions de Rodalies Renfe. Des de l’entrada en funcionament de la gratuïtat del servei, en el primer mes d’aquesta mesura les estacions sabadellenques han rebut uns 370.000 passatgers, segons dades facilitades per la companyia.