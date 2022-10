Juli Fernàndez, sobre la ronda Nord: “No respon a les necessitats del Vallès”

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha tancat la porta a la Ronda Nord, per connectar Sabadell i Terrassa a través del Quart Cinturó: “Fer una via d’alta capacitat com a solució crec que no respon a la necessitat de l’entorn del Vallès” i ha apostat per solucions “viàries i ferroviàries” en una àrea que és “motor econòmic”.

Així s’ha expressat aquest dijous al programa Aquí Catalunya de SER Catalunya. Fernàndez ha assegurat que la infraestructura no respon tampoc per “la situació d’emergència climàtica” actual. En aquest sentit, ha recordat que aquest fet no era present “fa 20, 30 o 50 anys quan es va dissenyar”.



Ha reconegut la “necessitat” d’enllaçar Castellar del Vallès amb la C-58 i mitjançant el tren les comarques del Vallès Occidental i Oriental. Per això, ha dit que es treballa per “una resposta de mobilitat viària i ferroviària”, precisant que “hi ha vies existents que passen molt a prop de polígons industrials” i per aquí “hem d’intervenir”, ha subratllat, perquè el Quart Cinturó no ho fa, la qual cosa provoca que “s’incrementin els costos de desplaçament i les nostres empreses perden competitivitat“.

Posicionar-se en contra de la Ronda Nord, però, no és sinònim que les dues capitals vallesanes no es puguin unir. El titular de Territori ha explicat que el tram Abrera-Terrassa s’ha d’acabar i “d’allà cap endavant solucions ferroviàries i viàries que responguin a les necessitats del teixit productiu”, així com de la gent, perquè els treballadors d’ambdues comarques vallesanes “puguin anar a la seva feina en tren sense destinar una hora i 40 minuts”.

Sense notícies del conveni amb el govern espanyol

Fernàndez ha definit com un “repte” aquesta mirada que ha expressat sobre la mobilitat al Vallès. I ha negat l’existència d’un conveni en què el govern espanyol es comprometia a finançar el projecte que dibuixés la Generalitat: “No he vist cap document i l’he demanat”, ha manifestat en referència a l’anunci de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Aquest, precisament, serà un tema que posarà damunt la taula en una futurible trobada amb Sánchez, ja que espera tancar una data aviat. “Ens anem perseguint”, ha comentat i ha afegit, “les nostres agendes són una mica complicades”, però espera trobar-s’hi i ha assenyalat tenir-hi “una bona relació”.