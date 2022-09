“La ronda Nord penja d’un fil ara mateix. No hi ha vicepresident ni conseller de Territori… és molt preocupant”. La crisi al Govern de la Generalitat entre ERC i Junts –que ha acabat amb la destitució del vallesà Jordi Puigneró– compromet el futur de la nova carretera que ha d’unir Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès amb el Quart Cinturó, segons l’alcaldessa Marta Farrés.

Dins del Govern català no hi ha un consens sobre la infraestructura. Mentre el Departament de Territori i el partit que té al darrere –Junts per Catalunya– estan a favor, ERC proposa una alternativa: allargar la ronda Oest de Sabadell fins a Castellar fent un túnel amb un carril per banda. Ara, s’afegeix una nova incertesa. Cal saber si Junts segueix o no en el Govern, i si ERC assumirà el Departament de Territori. “Ens posaria les coses encara més difícils”, preveu Farrés.

Les discrepàncies en el Govern català van impedir la signatura d’un conveni a tres bandes entre l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments implicats el juny passat. L’acord, que va implicar més d’un any de negociacions, preveia que el Ministeri de Transports cedia els diners i la gestió de la infraestructura perquè el Departament de Territori la fes realitat el 2030. A l’últim moment, l’executiu català no es va presentar en la signatura del conveni.

Farrés emplaça un cop més a la Generalitat a resoldre els seus “problemes interns” i fer la infraestructura tal com s’havia acordat. Vol que tingui dos carrils per banda “com a mínim”, allunyant-se de la proposta discreta d’ERC.

La ronda Nord “és una necessitat”

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, també ha demanat a la Generalitat que formalitzi el conveni en un acte celebrat aquest divendres a Rubí. Considera que la ronda Nord “és una necessitat” per a Sabadell, Terrassa i Castellar i va lamentar un cop més que la Generalitat plantés el Ministeri i els ajuntaments “a darrera hora i per motius que no responen a l’interès del territori”.

Així i tot, tant Sánchez com Farrés veuen marge per reconduir la situació: “Hem de posar en valor aquell exercici de diàleg i cooperació entre les institucions (…) Quan la Generalitat vulgui o pugui, signarem el conveni“, ha asseverat la ministra. Per la seva banda, l’alcaldessa confia que “s’acostaran les parts” i “ens acabarem entenent entre tots”.