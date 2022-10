Les notícies més destacades d’aquest dijous a Sabadell

La sentència del cas de Ca n’Alzina o les obres a contrarellotge per fer la nova residència d’estudiants al Llac Center de Sabadell es colen entre les notícies més destacades de les últimes hores a la ciutat.

El complex eqüestre muntat a Ca n’Alzina s’haurà de demolir i tornar al seu estat original. Així ho ha dictaminat la justícia, que ha condemnat l’empresa encarregada de la gestió, Horses Barcelona SL, com a responsable subsidiària i al propietari de la finca, Quirze Elias a un any, nou mesos i un dia de presó per un delicte continuat contra la ordenació del territori. A més d’una multa diària de 50 euros durant 18 mesos.

El Llac Center és història. Les obres per convertir l’antic centre comercial de l’Eix Macià en una residència d’estudiants han començat aquesta setmana, un cop culminat el procés de demolició. L’objectiu dels promotors és fer tota obra en un any i dos mesos.

Veïns del sector dels Planetes asseguren que ho han intentat tot: insecticides, trampes, verins, reixes i segellaments de les finestres i possibles accessos a través del clavegueram. Tot i això, lamenten: “les paneroles ens entren dins de casa. A terra, entre les llums, a racons amagats. Sortim al carrer, i el mateix”, avisen.

Entrevistem Sergi Cobaleda, que es va presentar a Joc de Cartes com a cuiner de Can Sidro, a Palau-solità i Plegamans, però realment no ho era. “Ens has enganyat”, li va recriminar el presentador de l’espai, i cuiner, Marc Ribas. Qualificat “d’impostor”, assegura que “no ha sortit gaire” aquests primers dies per tot el rebombori general.

Sabadell es prepara un any més per celebrar la castanyada. Hem elaborat un mapa de la ciutat amb tots els punts de venda de castanyes i panellets al carrer. Enguany, hi haurà més de 40 paradetes, que ja poden vendre.