La façana de l’IES Ribot i Serra augura els problemes portes endins

La manca d’inversió a l’institut Ribot i Serra és evident: no només per l’estat deplorable de la façana, que cau a trossos, sinó per la mala salut del centre també de portes endins. Així ho indiquen alumnes i professors. Fonts properes a l’institut consultades pel Diari de Sabadell sostenen que “la caldera està espatllada, que no hi ha aigua calenta i que el centre fa 14 anys que espera unes obres de remodelació. Cal tenir en compte que l’edifici té més de 30 anys”. A banda, actualment, la calefacció no funciona, un greuge que professors i estudiants encara no saben si estarà resolt quan arribi el fred.

Segons el relat, aquests problemes estructurals afecten directament a l’aprenentatge dels estudiants, “per exemple dels alumnes del cicle de perruqueria i estètica, que sense aigua calenta ni el material corresponent no poden practicar amb les veïnes del barri.”

Diversos testimonis, entre docents i alumnat, també apunten que les aules són petites, caloroses i poc adaptades. “El centre no disposa d’aules grans i espaioses per fer tallers o sessions pràctiques dels cicles d’FP”.

“Un fre acadèmic”

Una desigualtat en l’aprenentatge. Així descriuen la Berenice i la Melani, estudiants de segon i primer curs del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència, les mancances del centre. Ambdues lamenten que aquesta situació els suposa un fre acadèmic: “Altres instituts tenen millors oportunitats i millor rendiment que nosaltres”. El material que utilitzem “és de fa deu anys”, subratlla Melanie. I això que rebem “donacions” d’eines per dur a terme algunes activitats, conclou.

Quin és el futur del Ribot i Serra?

Està previst que en un futur l’institut acabi esdevenint un centre integral de formació professional inicial, i de formació sociolaboral i ocupacional per als desocupats. En aquest sentit, la ciutat compta amb l’institut Castellarnau, a la zona oest; i amb aquesta reconversió es donaria resposta també a la zona sud del municipi. A l’espera, però, el Ribot i Serra opera com a institut, donant resposta a la demanda de cicles formatius, ESO i Batxillerat.

Per a tirar-ho endavant, la pilota ara està en mans de la Generalitat, de qui depèn l’ampliació del centre, ja que, segons el regidor d’Educació, Manuel Robles, el consistori ja treballa en l’adequació dels entorns de l’institut. A banda, Robles ha assegurat que “l’Ajuntament aposta clarament per la qualitat de la Formació Professional a Sabadell”.