El preu de la llum està provocant maldecaps no només a les economies familiars, també a les dels negocis. Per evidenciar la situació que estan vivint, o patint, Sabadell Comerç Centre s’ha adherit a una campanya de protesta simbòlica que consistirà en apagar els llums per denunciar el “desbocat preu de l’energia”.

Serà aquest divendres entre les 12 i 12.15 hores i es fa per “l’increment desmesurat” d’aquest bé bàsic, perquè “cal dir prou”. Tal com ha remarcat l’entitat comercial, les factures s’han incrementat, de mitjana, en un 250%, en el cas de l’electricitat; del 130%, en el cas del gas i un del 70%, en els carburants.

Una “apagada simbòlica”

Sabadell Comerç Centre ha assenyalat que és una “apagada simbòlica” que pretén instar les administracions a prendre “mesures immediates, reals i efectives per reduir” aquests costos i que es pugui “garantir la viabilitat” dels establiments.

La iniciativa és una proposta que va néixer de la sectorial de la Confederació Espanyola de la Fleca, Pastisseria, Brioxeria i Afins (CEOPPAN), que duu per nom “Sense llum no hi ha pa!” a la qual s’hi ha sumat, per exemple, el Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, com també l’organització comercial sabadellenca, així com d’altres eixos comercials del país.