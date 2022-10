Moha Keita se suma a les baixes del Sabadell a La Nucía

Si fa dues setmanes, Gabri podia comptar gairebé amb tots els seus efectius, ara s’acumulen les baixes. L’última a caure ha estat Moha Keita. El senegalès va patir una lesió muscular en l’entrenament del dimecres a Sant Oleguer i a l’espera de les proves, podria estar fora dels terrenys de joc diverses setmanes. El senegalès torna a la infermeria després de la lesió patida a la pretemporada i que va retardar el seu debut a la lliga.

“És una llàstima perquè el Moha estava sent un jugador determinant per a nosaltres en aquests últims partits”, ha lamentat el tècnic Gabri Garcia en la roda de premsa prèvia al partit al camp de La Nucía d’aquest diumenge (12 h). El tècnic tampoc podrà comptar amb dues peces importants com Adán Gurdiel i Alberto Fernández. D’altra banda, recupera a la convocatòria a Marc Vargas i Joanet López, però per precaució sembla difícil que juguin. Tot apunta que Guillem Molina ocuparà el lateral dret davant el conjunt alacantí.

De totes maneres, Gabri no vol excuses i ha recordat que “tenim una plantilla àmplia i els que surtin estic segur que també oferiran un alt nivell”. Les baixes podrien donar opcions a debutar a Sergio Montero, l’únic jugador que encara no ha gaudit de minuts aquesta temporada. “Davant l’Intercity, quan Sergi Altimira tenir uns problemes de visió per un cop, li vaig dir a Sergio que escalfés sense adonar-me que ja havíem esgotat les tres finestres de canvis per les lesions d’Alberto i Adán. Està treballant bé, amb una bona actitud i cada vegada té més possibilitats”, va explicar el tècnic de Sallent.

Acostament amb les Penyes

En el partit contra l’Intercity, les Penyes van plantejar una doble acció de protesta a la Nova Creu Alta: accedir 15 minuts tard a l’Estadi i aixecar-se en el minut 80 per ocupar la zona alta de la graderia dempeus. Sembla que ha tingut els seus efectes i aquest dijous va celebrar-se una reunió entre representants del club, les Penyes, empresa de seguretat i els Mossos. El resultat, segons explica el club a través de les xarxes, va suposar un “acostament i una bona entesa per part de tots”.

Representants de les Penyes consultats pel Diari de Sabadell confirmen que “la reunió va ser molt positiva” i estan convençuts que a partir d’ara es produirà aquesta “flexibilització” que demanaven des de fa temps. “Només volem sentir-nos còmodes a l’Estadi i poder animar l’equip sense problemes”, diuen. La pròxima prova serà d’aquí a dues setmanes davant el filial de la Real Sociedad.