Panellets clàssics i exòtics a Sabadell per a Tots Sants

Són els protagonistes gastronòmics de la setmana. Els panellets han evolucionat i en tenim de tota mena, ben variats, innovadors pel que fa als ingredients i les geometries. Aquí us en presentem uns quants que ja podem trobar a les pastisseries de la ciutat per a celebrar Tots Sants. A les portes de la castanyada, ja anem deixant un racó a l’estómac per afartar-nos-en!

El rei dels panellets, el de pinyons, clarament continua sent el més venut

El fet que aquest any el dia de Tots Sants caigui en dimarts, i que la celebració arrenqui aquest cap de setmana previ, és un bon raig d’esperança per al sector de la pastisseria.

A les portes de la castanyada, els auguris són bons. Segons detalla el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, a Catalunya es vendran uns 250.000 quilos de panellets durant la campanya de Tots Sants, que en total s’allarga uns dotze dies.

Són xifres semblants a les de 2021, tot i que aquest any, molt probablement, la majoria de pastisseries tindran menys marge de benefici per culpa de la inflació: els preus de la mantega i dels ous s’han disparat en el darrer any.

Però el rei, el panellet de pinyons, continuarà regnant. Tot i les incursions experimentals dels pastissers, que cada any sorprenen amb nous ingredients i geometries, el clàssic continua sent el clar triomfador: 3 de cada 4 panellets venuts són de pinyons, segons el gremi.

La cobertura de xocolata és tendència

La xocolata ha conquerit totes les tradicions. I afortunadment pels amants del dolç, Tot Sant també. Des de fa anys, els pastissers han introduït aquest ingredient en els seus panellets, tant en les cobertures com en els farciments. Un atreviment, majoritàriament aplaudit, que triomfa.

Molts sabadellencs trobaran semblances, fins i tot, entre panellets i bombons. Aquest any, fins i tot, al forn Carreras hem trobat panellets de xocolata amb la innovadora forma de carabasses de Halloween.

Taronja, avellana, llimona…

I si no en tenim prou amb la xocolata? Doncs sumem-hi més ingredients, i així ens quedarà un panellet encara més gurmet.

Que cap purista s’espanti, no és cap sacrilegi. Es tracta d’innovar sense alterar el gust tradicional del panellet de tota la vida. Són clàssics amb retocs de modernitat.

Venuts a un preu que oscil·la entre els 5 i els 6 euros els 100 grams –la qualitat es fa pagar–, hem trobat els panellets més premium de les pastisseries de Sabadell: de taronja amb xocolata negra; de llimona amb xocolata blanca; i d’avellana amb xocolata amb llet.

El panellet més tropical, de coco

Els panellets de coco són una de les varietats que en els darrers anys han esdevingut un clàssic. Blanquinosos i amb forma de barret de mag, s’han introduït en el nostre costumari gastronòmic.

De la mateixa manera que l’ametlla esbocinada o els pinyons, el coco es va començar a introduir en els panellets com a element complementari. Ara bé, en molts casos ha passat a ser l’ingredient principal i en marca tot el gust, aportant al panellet aroma i una intensitat agradable.

Els panellets més dolços, els de cirera

Per la seva forma, són els més simpàtics. I pel seu sabor, els més dolços. Els panellets de cirera també estan triomfant aquesta campanya pastissera de Tot Sants.

Un altre clàssic que no volem oblidar són els ossos de sant, que fan a la Pastisseria Núria (a la carretera de Prats, 173) des de fa més de 60 anys.

Per altra banda, altres novetats de la pastisseria són els panellets de gemma i els de xocolata i maduixa, que també tenen molt èxit des de fa uns quants anys.

On comprar panellets?

Pastisseria Núria

Adreça: Carretera de Prats

de Lluçanès, 173

Telèfon: 937 16 27 94

Fleca E. Valls

Adreça: Via de Massagué, 60

Telèfon: 937 25 17 86



Genescà Xocolates

Adreça: Rambla, 152

Telèfon: 937 25 81 40

Carreras Forn

Adreça: Carrer Sant Pere, 39

Telèfon: 937256168