Veïns de Ca n’Oriac volen expulsar un agressor sexual que viu al carrer

Veïns de Ca n’Oriac de Sabadell han iniciat una campanya per expulsar del barri Antonio G.C., un multiviolador reincident que va sortir de presó el 2013 i que ara fa un any viu a una tenda de campanya als carrers del barri. Els residents de la zona estan recollint signatures per expulsar-lo del carrer: viu tot just davant de l’escola Miquel Carreras i darrere del centre cívic.

El criminal, conegut també com el porrón, va ser condemnat com a autor de més d’una desena d’agressions sexuals entre 1991 i 1995 i 15 robatoris amb violència i fins i tot segrest. Va ser, de fet, el primer presoner català que es va veure beneficiat per la doctrina Parot, tot i que amb informes desfavorables.

Des que s’ha instal·lat a Ca n’Oriac, ara fa un any, els veïns han denunciat problemes de convivència. Abans, vivia a una furgoneta. Després, a barraques elaborades amb tela. Segons han confirmat els veïns al Diari, s’han produït fortes discussions al carrer, fa les seves necessitats fora i ha increpat alguns vianants.

“L’hem vist mantenir relacions sexuals”, lamenta en David, que treballa a la zona. “Ara que hem descobert que és un violador, tothom vol fer-ho fora”, sosté una veïna que prefereix mantenir el seu anonimat.