El desplegament de càmeres a l’espai públic de Sabadell anirà a més el 2023. L’Ajuntament ha previst 450.000 euros en noves inversions de seguretat, entre les quals hi ha la instal·lació de dos radars de velocitat més i noves càmeres de videovigilància en grans eixos i llocs transitats de la ciutat. La Policia Municipal podrà controlar Sabadell a distància i en temps real des de la nova central de comandament de Can Marcet.

Les noves càmeres

Els pressupostos de 2023 preveuen 105.000 euros per al desplegament i programari de noves càmeres en diferents punts de la ciutat. El projecte inclou quatre nous punts de videovigilància: Passeig de la plaça Major (Centre), la plaça del Pi (Ca n’Oriac), l’estació de Sabadell Sud (Campoamor) i la plaça de la Creu de Barberà. Abans que s’acabi aquest any, s’instal·laran els sistemes de la plaça i el parc de Catalunya, plaça d’Espanya i Can Puiggener.

“Les ubicacions no s’han triat a la babalà, hi ha un criteri clar: volem posar més vigilància i control sobre els llocs més concorreguts de la ciutat”, explica l’alcaldessa, Marta Farrés. Els objectius són els grans esdeveniments –Festa Major i festivals com l’Observa i l’Embassa’t–, els eixos comercials i les estacions de Rodalies i FGC. Un cop s’hagin instal·lat els nous sistemes, el nombre de càmeres a l’espai públic sabadellenc s’incrementarà un 50%.

El nou sistema té una funció principal: respondre de forma més àgil als incidents a través dels nous elements tecnològics. Aquests s’afegiran a la vigilància que ja fan els agents. A més, el contingut de les gravacions pot ser utilitzat com a prova judicial davant d’un delicte.

Radars a les entrades i sortides

L’Ajuntament instal·larà dos nous radars fixos de velocitat, a banda del mòbil que hi ha actualment a la Gran Via. La ubicació encara no s’ha tancat però, segons avança l’alcaldessa, se situarà en un dels accessos viaris principals, tant en sentit entrada com sortida de la ciutat. Una de les possibilitats que guanya força és l’accés a Gran Via des de la C-58, però també podria ser l’accés Centre. “Molts vehicles entren i surten a una gran velocitat, per sobre del permès”, constata Farrés.

Càmeres integrades a l’uniforme

El desplegament tecnològic de la Policia Municipal afectarà també als mateixos agents. S’han previst 184.000 euros en nou equip, que inclou l’arribada de càmeres unipersonals integrades en l’uniforme. És la primera vegada que el cos policial local es dota d’aquesta tecnologia que ja tenen, des de fa anys, els Mossos d’Esquadra. Les gravacions de les càmeres integrades serveixen per comprovar si les actuacions policials es fan de forma pertinent i, al mateix temps, poden servir com a prova en un judici.

En el marc de les inversions, també es farà una compra d’armilles antibales i d’equips de comunicació per als nous agents de la plantilla, actualment en procés de renovació. Així mateix, un altre dels dèficits de la Policia Municipal era la manca d’etilòmetres, un tipus d’aparell que s’utilitza per confirmar les proves d’alcoholèmia.

13 agents més l’any vinent

La plantilla de la Policia Municipal està formada per 243 agents. Aquí s’inclouen 12 policies que es troben de pràctiques des de principis d’any, un cop van passar el procés de selecció. El 2023 es preveu fer afegir 13 agents que se sumaran als actuals, tot i que també hi haurà noves baixes per jubilació.