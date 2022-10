Identificat el presumpte autor de 25 sabotatges a la línia R4 de Rodalies des de febrer

El presumpte autor de 25 sabotatges en la línia R4 de Rodalies des de febrer entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell ha estat identificat. Els Mossos, conjuntament amb ADIF, creuen que un home amb discapacitat intel·lectual és el responsable del boicot a les línies ferroviàries, segons han informat Europa Press i SER Catalunya.

El presumpte culpable hauria sabotejat els sistemes de senyalització, provocant aturades del servei. Mesura emprada per ADIF per no posar en risc el trànsit ferroviari com a resposta als actes de sabotatge. Aquestes accions han afectat 580 circulacions i han provocat retards de 90 hores en total –5.400 minuts–, la qual cosa ha causat un cost d’uns 112.000 euros per a ADIF.