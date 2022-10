Vermut terrorífic per Hallowen: “Una petita metàfora de la lectura de contes de terror a la vora del foc”

Els llibres de terror han tingut sempre un punt de mística. Històries fosques, que barregen fets reals amb imaginaris. Situacions que, qui sap si podríem viure algun dia. Tot i que la gran majoria no hi vol pensar, sí que hi ha gent a qui li agrada conèixer aquests relats. I quina millor època que amb el Hallowen? Això mateix han pensat a la Llibreria Macondo. Per aquest motiu han organitzat un vermut terrorífic a la seva botiga.

Amb un ambient íntim i les llums apagades per donar-li un toc lúgubre ha començat la lectura. Cristina Palacin i Pep Muñoz han representat una actuació llegint alguns capítols d’històries de por. “És una petita metàfora de la lectura de contes de terror a la vora del foc”, ha explicat Pep. Un cop acabada la representació ha començat el vermut i els assistents han parlat de lectures que els agraden, tot en un ambient distès i familiar.

Clubs de lectura

“Ho hem plantejat per dinamitzar activitats culturals amb adults a la botiga i n’estem molt contents”, ha expressat la seva propietària, Estefania Abasolo. La llibreria també ha realitzat activitats per nens, com el conte de la castanyera dibuixos i una petita festa. A més a més, Macondo té dos clubs de lectura fixos. “Tenim el feminista, amb 25-30 membres; el de lectura més normal som uns 15-20. La idea és anar recuperant la presencialitat”, ha afegit Estefania.