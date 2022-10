Un Sabadell sense pólvora veu frenada la seva dinàmica positiva (1-0)

Sense pólvora i errada fatal. Així es podria resumir la derrota del Sabadell a La Nucía que trenca la dinàmica positiva. L’equip de Gabri s’ha acostat amb perill a l’àrea local, però no ha sabut culminar res. De fet, no ha provat el porter Ackermann. En canvi, els locals han aprofitat una desafortunada acció d’Eudald Vergés per sentenciar el partit en la recta final.

Les novetats previstes. Gabri sembla que ha trobat un onze base i només ha fet les variacions obligades per lesió: Guillem Molina ha ocupat el lateral dret en lloc d’Adán Gurdiel mentre Juan Delgado ha estat l’escollit per substituir la baixa de Keita Moha. Ha exercit de ‘9’ mentre Pau Víctor feia les funcions d’enllaç, amb més llibertat de moviments. De nou s’ha convertit en l’home més destacat, buscant maniobres de fantasia. El Sabadell ha sorprès en els primers minuts trobant una autèntica autopista per la banda dreta. Primer David Astals i després Pau Víctor han arribat fins a l’àrea, però les seves centrades han trobat un peu enemic per evitar la rematada d’algun company.

Sense definir

Globalment, la primera part ha estat de domini arlequinat. Amb una sensació estranya: cada acció ofensiva del Sabadell significava perill, però no ha xutat ni una vegada entre pals. Li ha faltat definir, concretar. Pau Víctor, per exemple, ha protagonitzat una jugada personal sensacional, superant fins a tres rivals en la seva cursa cap a l’àrea, però a l’últim instant un defensor ha bloquejat la seva rematada. També ho ha intentat Sergi Garcia sense encert.

La Nucía de César Ferrando s’ha refet d’un inici molt dubitatiu i amb menys possessió ha gaudit de dues ocasions claríssimes per avançar-se: una rematada de cap de Dasquet fora i sobretot un xut molt potent de Raigal que ha escopit el travesser i la posterior rematada de Fer Pina a la xarxa ha estat invalidada per un clar fora de joc en el temps afegit. Els locals també han demanat dos penals en accions polèmiques.

Ha canviat el guió en l’inici de la segona meitat. La Nucía ha sortit més endollat mentre el Sabadell perdia energia. Sense crear ocasions, el conjunt de César Ferrando ha robat el control del partit als arlequinats. El partit, de mica en mica, ha alentit el seu ritme. Només alguna xispeta individual de Pau Víctor trencava la monotonia. Els tècnics han mogut la banqueta amb la idea de canviar la dinàmica. Armando Corbalán ha entrat per Sergi Altimira i, posteriorment, Sergio Montero ha debutat en aquesta lliga per Sergi Garcia. Gualda ha suplit Juan Delgado i Pau Víctor s’ha colocat de ‘9’.

El partit semblava condemnat al 0-0 si no es produïa alguna errada. I aquesta ha arribat pel cantó arlequinat: una passada aparentment senzilla d’Eudald Vergés enrere s’ha convertit en una gran assistència per a Javi Martín, qui ha superat Pelayo i després ha batut Sergi Puig amb un xut creuat. Els últims canvis a la desesperada de Gabri -Vargas i Dieste– no han servit de res. La Nucía ha congelat el partit amb ofici i ha sumat la primera victòria de la temporada a casa. El Sabadell, gairebé sense xutar a porta, veu trencada la seva dinàmica positiva. Sense pólvora és difícil guanyar.

FITXA TÈCNICA

La Nucía: Ackermann; Josan Romera, Moisés Garcia, Kevin Torner, Ángel López, Dasquet, Javi Cabezas (Jorge Garcia, m. 75), Fer Pina (Borja Calvo, m. 63), Mariano Sanz (Sergio Buenacasa, m. 75), Isma Gutiérrez (Eneko Delgado, m. 71) i Raigal (Javi Martín,m. 71).

Sabadell: Sergi Puig; Guillem Molina (Marc Vargas, m. 84), César Morgado, Pelayo, Eudald Vergés, Àlex Sala (Dieste m. 84), Pau Víctor, Sergi Altimira (Armando Corbalán, m. 62), Juan Delgado (Gualda, m. 73), David Astals i Sergi Garcia (Sergio Montero, m. 73).

Àrbitre: José Antonio Sánchez Villalobos, Comitè andalús. Grogues: Dasquet, Fer Pina, Ismael Gutiérrez, Borja Calvo, Eneko Delgado; Guillem Molina.

Gol: 1-0, minut 77: Javi Martín.

Incidències: Uns 500 espectadors en l’Estadi Olímpic Camilo Cano, amb presència d’una vintena de seguidors arlequinats.