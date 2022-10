Paradetes de castanyes: La tradició es manté ben viva

L’espetec de les brases, el fum i l’olor de castanyes així com moniatos s’estén per la Rambla. Són els dies previs a la Castanyada i Tots Sants, dates que propicien l’aparició de diverses paradetes de castanyes, moniatos i pastissos pels carrers. Un any més, una de les festivitats més representatives del país torna a ser present a la ciutat. Per conèixer com viuen aquests dies hem volgut fer una ruta per parlar amb diferents paradistes.

Volum de vendes estable

La majoria de paradetes són gestionades per joves. Recaptar diners pel viatge de final de curs o per rutes i campaments d’estiu són els casos més habituals. Un exemple de l’últim cas, és el del G.E Xaloc, que disposa de dues parades. La primera a l’entrada de la Rambla, l’altra al carrer de l’Escola Industrial. “Tenim una mica de tot, però com sempre el que més triomfa són les castanyes”, explica Oksana Cuerpo, monitora del Xaloc. Pel que fa al volum de vendes, consideren que s’ha mantingut estable: “En el nostre cas la gent compra perquè és una bona causa, tot i el clima, si la gent té ganes de castanyes les acaba comprant. De fet, estem venent més que l’any passat”, afegeix.

Continuant amb la ruta per la Rambla, arribem a la plaça de l’Imperial. Allà trobem als joves de l’Escola Mare del Diví Pastor, alumnes de 4t d’ESO que busquen pagar el viatge de final de curs a Grècia. “En el nostre cas estem triomfant amb les llaminadures i les postres de xocolata”, comenta Mireia Vilanova de l’AMPA de l’escola.

Un dels altres punts que visitem és el de l’Escola Jesús Salvador, paradeta on els joves recullen diners pel final de curs a Alemanya. Allà també es mostren satisfets amb els beneficis obtinguts. “Estem fent bona caixa, hem arribat a més de 1000€ en un sol dia. Castanyes i pastissos és el que més venem. Sobretot hem vist que la gent compra més”, confessa Berta Rodríguez, alumna del centre.

Més amunt, al carrer de l’Escola Industrial hi trobem l’altra parada del Xaloc. Tot i no ser la Rambla l’espai, proper al Mercat Central, també es veu bastant concorregut. “La gent tenia ganes de Castanyada i es nota perquè els costi més o menys, acaben venint. Els dies grans segur que encara hi ha més vendes”, argumenta Arnau Badia, monitor del Xaloc.

Preus a l’alça

Enguany l’augment de preus s’ha notat molt. Per això, aprofitem per preguntar si com a paradistes també s’han vist afectats. Tant a l’hora de comprar els productes, com per decidir el preu de venda. La resposta general és afirmativa. “Hi ha qui està venent les castanyes a 4 o 4,5€ per compensar. Nosaltres hem comprat 650 kg, per sort el nostre proveïdor habitual ha mantingut preus i nosaltres també”, comenta Oksana. “Molta gent ven dotzenes a 3€ o mitja dotzena a 2€. Són preus molt alts. Nosaltres hem pogut equilibrar perquè comprem al mateix lloc de sempre i de moment no ha canviat”, explica Arnau.

Comptar amb productors de confiança o fer servir l’enginy són algues de les solucions. “Tenim un bon proveïdor que col·labora amb l’escola i pel que fa als pastissos els hem fet les mares, per tant, hem equilibrat la inversió”, explica Mireia. “Sí que hem notat l’augment de preus, de fet hem hagut de comprar les castanyes a Extremadura gràcies al contacte de la mare d’un company de classe. Aquí estan caríssimes i els viatges també, així que hem hagut d’improvisar una mica perquè sortís rendible”, confessa Berta.

Com a contrapunt, en aquest apartat, hem volgut saber l’opinió dels compradors. És el cas de Bernat i Cris. “Nosaltres vivim a Barcelona i en comparació aquí és molt més barat. Ens encanta la Castanyada i encara que aquest any faci més calor nosaltres continuem comprant”.

Barreja de tradicions: Halloween VS Castanyada

Encara que la tradició catalana és la de castanyes i panellets, des de ja fa uns quants anys els ha sortit un gran competidor. Halloween. En preguntar sobre les preferències trobem diverses opinions.

Per Mireia la resposta és clara: “Per mi sempre trio Castanyada. Tot i això, penso que té més força el Halloween, sobretot pel jovent. És més potent i rep més difusió. La festa, les disfresses, les pel·lícules… Són factors que atrauen. En canvi, la Castanyada és més familiar, de casa”.

“El Halloween es nota molt, sobretot a les escoles. Amb l’aprenentatge de l’anglès s’ha potenciat molt. És més mediàtic i vistós”, argumenta Marta, tutora de Berta al Jesús Salvador.

Per l’Arnau la situació és un xic preocupant: “L’esperit de la Castanyada s’està perdent una mica. Sobretot perquè les xarxes socials fan molta publicitat dels Estats Units, també crec que les escoles ho promocionen massa. Estaria bé que l’Ajuntament i les institucions reivindiquessin més la nostra cultura popular”.

D’altres, com Bernat i Cris, creuen que els temps animen a fer combinacions: “Malauradament, cada cop es parla més de Halloween i se’n veu molts infants disfressats. El món evoluciona i en som conscients. En el nostre cas si tenim fills intentarem celebrar ambdues tradicions”, apunten.

Acabem la nostra ruta havent conegut diferents parades i punts de vista. Una petita experiència de com es viu la Castanyada a la ciutat. Hem vist que els temps canvien, les festivitats evolucionen i n’arriben d’altres. Tot i això, la tradició de comprar castanyes a peu de carrer es manté ben viva.