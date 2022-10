Codi Ictus: prop de 800 activacions al Vallès Occidental

Les activacions del Codi Ictus de Catalunya han crescut un 32% els últims 3 anys: s’ha passat de les 6.324 activacions el 2018 a les 8.398 el 2021, segons dades Departament de Salut. El Codi Ictus és un protocol d’actuació urgent amb el SEM i el telèfon 112 que permet que cada any s’incrementi el nombre de persones tractades amb celeritat en la fase aguda d’aquesta malaltia, que es produeix per una alteració brusca de la circulació de la sang al cervell, produïda pel taponament o trencament d’una artèria. Actuar ràpid és essencial per evitar la progressió del dany cerebral i les seves seqüeles. Implica adreçar el pacient a l’hospital més adequat i fer una trucada d’avís al centre hospitalari perquè estigui preparat per rebre’l.

El 2021, prop de 800 persones (766 ) del Vallès Occidental van requerir el protocol d’actuació urgent amb el SEM i el telèfon 112. El Codi s’activa quan el SEM rep l’avís que una persona ha patit un ictus i s’envia una ambulància al lloc dels fets. Els professionals del SEM fan servir l’escala RACE, una escala clínica per quantificar la gravetat de l’ictus que es va idear i validar per investigadors catalans l’any 2014 i que també es fa servir a altres països, i que aporta una informació molt rellevant per als professionals de l’hospital on es trasllada al pacient.

Es redueix la mortalitat

La mortalitat per ictus s’ha reduït en els últims anys, a la vegada que augmenta la possibilitat de recuperació. Gràcies als tractaments actuals i a l’actuació ràpida en els primers minuts o hores, actualment el 50% de les persones que pateixen un ictus poden tornar a fer les activitats habituals per fer una vida independent i satisfactòria al cap de 3 mesos; el 35% dels pacients tenen seqüeles físiques o cognitives limitants, i la mortalitat se situa en el 15% dels casos.