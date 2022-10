Plans per celebrar Tots Sants aquest dimarts

Entrem en una setmana atípica. El festiu d’aquest dimarts per commemorar Tots Sants fa que molts ciutadans tinguin un pont llarg que permet omplir l’agenda d’activitats menys habituals. Si no has marxat a passar el cap de setmana fora, et proposem alguns plans per arrencar el mes de novembre amb energia renovada.

1- Visita al cementiri

Una parada habitual per Tots Sants és la visita al cementiri. De fet, la jornada de l’1 de novembre està dedicada al record dels avantpassats, en una celebració que està íntimament relacionada amb la festa que se celebra l’endemà, la del Dia dels Morts o Dia dels Difunts, el 2 de novembre. Així, és tradició visitar els cementiris i fer una ofrena de flors per homenatjar aquells que ja no són entre nosaltres.

2- Escapada a la natura

Una opció sempre interessant és organitzar una excursió. Les opcions a la comarca són múltiples, però un valor segur és fer una escapada a la Mola. A més, les temperatures previstes per aquest dimarts conviden a fer una bona caminada i gaudir d’un dia a la natura. El Torrent dels Colobrers o el Puig de la Creu també són alternatives per passar una matinal rodejat de flora i fauna.

3- Anar a buscar bolets

En la línia de retrobar-se amb la natura, una altra de les opcions és aprofitar la sortida per carregar el cistell de bolets. Un bon destí per trobar-ne és el parc de Sant Llorenç, en el sector cap a l’Obac. Però, compte! No tots són comestibles, així que més val anar-hi amb algú que conegui el terreny.

4- Anar al cinema

Un altre clàssic per aquestes dates és anar al cinema. Aprofitant el Halloween i la castanyada, moltes sales projecten pel·lícules de terror o típiques d’aquesta celebració, siguin de por o amb un toc més humorístic. De ben segur que la cartellera ofereix alguna opció atractiva per passar una bona estona.

5- Sessió de tarda casolana

Tampoc és un mal pla fer les crispetes a casa i preparar una bona sessió de tarda a la pantalla de la televisió. Les sèries i pel·lícules relacionades amb el Halloween són cada any més nombroses i les plataformes audiovisuals ho posen cada dia més fàcil per fer una marató sense treure’s el pijama.