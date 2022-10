El SAD atén 1.200 usuaris: “Hi ha persones que no es poden moure del llit”

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Sabadell visita 1.246 persones cada mes. Els professionals del sector han dedicat més de 270.000 hores anuals a fer la vida més fàcil a persones que necessiten ser ateses a casa. El que equival a 217 hores per usuari a l’any.

Els professionals atenen tota mena de situacions: gent gran que no es pot moure del llit, persones que viuen soles i necessiten una veu que els acompanyi, àpats que arriben a domicili. “S’avança a un servei de major qualitat”, destaquen fonts municipals. De fet, l’atenció s’ha incrementat: el 2019 es destinava una mitjana de 211 hores per usuari i l’any Covid, 207.

Aquest servei facilita atenció personal i domèstica per compensar les limitacions per fer les activitats quotidianes. També gestiona el banc d’ajudes tècniques que fa préstec de 34 llits articulats i 43 grues per ajudar a la mobilització d’aquestes persones.

Altres serveis del SAD són els àpats que arriben a la llar de pràcticament un centenar de persones i la teleassistència. Segons les últimes dades municipals, a Sabadell s’han atès 5.902 persones amb teleassistència fins al mes de juny, la mateixa xifra que l’any 2021.

El regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, valora positivament del servei i remarca les millores que suposa el nou contracte, que va entrar en vigor al gener: “Amb les noves condicions, tenim un servei més ajustat al que necessiten els usuaris i usuàries, han millorat les condicions laborals i salarials de les treballadores”. L’Ajuntament va injectar uns 700.000 euros extres a la concessió del servei per destinar-los a la pujada salarial.

Formació per als professionals

Accent Social i l’Ajuntament de Sabadell ha celebrat recentment les primeres jornades formatives per a professionals del SAD de Sabadell. Sota el títol Cuidem i ens cuidem i amb formacions diverses com mindfullness, gestió de l’estrès emocional o risoteràpia, es va formar un centenar de professionals per, entre d’altres, detectar el malestar emocional de la gent gran i atendre millor els usuaris.

Raquel Magdaleno, cap de Servei d’Accent Social de Sabadell, assegura que és imprescindible que “l’equip de professionals rebi una formació especialitzada”. L’equip humà del SAD el conformen més de 270 professionals. Assegura que la gent gran que viu sola “pot sentir falta de companyia i agraeixen rebre suport emocional” per part de l’equip.

Entre les situacions que es troben els professionals del servei, destaquen les persones amb dificultats de mobilitat. Hi ha qui no es pot moure del llit: “Necessiten ajuda diària per dur a terme activitats del dia a dia”, detalla Magdaleno. El seu repte és ajudar a mantenir l’autonomia d’aquestes persones.