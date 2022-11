La majoria de les ordenances municipals de Catalunya per tinença i protecció d’animals contemplen sancions i depenent si són lleus, greus o molt greus, la multa varia. A Barberà, aquesta normativa recull que els propietaris de gossos han de “diluir l’orina amb aigua” a la via pública i “evitar la degradació del mobiliari urbà” i per aconseguir-ho, han ideat un sistema original amb un base de plàstic als fanals per evitar la corrosió.

Es tracten de columnes tipus Nikolson, tal com han detallat des del consistori, que incorporen “aquesta protecció de fàbrica”. La finalitat és “evitar” el deteriorament accelerat d’aquests punts d’il·luminació que acostumen a ser la diana on fan pixum aquests animals de companyia.

L’administració local substitueix fanals, de fins a quatre metres, amb aquests elements plàstics i aquells que superen aquesta alçada s’aposta per fer “un tractament superficial” de pintura. L’Ajuntament de Barberà anualment reserva una partida del seu pressupost a la reposició d’aquest element de la via pública que es troben en mal estat per la corrosió.

En aquest sentit, el mateix consistori ha xifrat que cada any canvia una quarantena de fanals, cosa que suposa l’1% de l’inventari dels que hi ha a la localitat vallesana. Molts dels que incorporen aquesta original alternativa es troben al llarg de la Ronda Santa Maria.

Sancions de fins a 3.000 euros

La regulació local,de l’any 2019, ha determinat que les multes poden anar dels 100 euros -catalogada com a lleu- fins a 3.000 -molt greu-. D’altra banda un agent de la Policia pot requerir al responsable de l’animal que netegi els elements afectats.