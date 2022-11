Sergi Puig posa l’exemple del Johan Cruyff per superar el filial de la R. Sociedad

Les rotacions sembla que s’han acabat a la porteria arlequinada i Sergi Puig s’ha fet amb el lloc de titular. Ha estat titular en 8 de les 10 jornades disputades. A l’última, a La Nucía, es va trencar la bona dinàmica col·lectiva, però ell considera que “continuem en procés de creixement i a vegades passen aquestes coses. L’experiència d’aquest últim partit en diu que quan no pots aconseguir els tres punts, n’has de sumar almenys un. Potser ens traeix l’ambició de l’equip de buscar sempre la victòria”.

El Sabadell, fora de casa, encara no ha estat capaç de mantenir la porteria a zero. És un dels reptes de Sergi Puig i tot l’equip: “Després de rebre sis goles entre Logroñés i Eldense, penso que es va produir un canvi de xip a nivell de grup per millorar l’aspecte defensiu. S’ha aconseguit, però no podem encaixar un gol com el de diumenge passat. Som una plantilla molt jove i es necessitava un temps d’adaptació. Potser al principi es va focalitzar més en l’àmbit ofensiu i ara estem més centrats en el defensiu. Per consolidar-nos i anar cap amunt cal ser més contundents”.

Com un filial

La igualtat del grup fa que cada setmana es miri d’una manera diferent la classificació. El Sabadell no vol caure de nou a la zona perillosa i dissabte rep a un dels equips en dinàmica positiva com la R. Sociedad B. El porter arlequinat és optimista i posa d’exemple “el partit del Johan Cruyff. La Real és un equip d’un nivell similar, amb les idees molt clares, i penso que per les seves característiques ens pot anar bé. De fet, els filials s’assemblen molt al nostre equip”.

A títol personal, Sergi Puig se sent “molt content i estimat per l’afició” i espera mantenir la confiança de Gabri Garcia. “Les rotacions? S’ha d’aprendre a conviure amb totes les situacions. Ara estic jugant jo, però el Víctor també està entrenant molt bé i això ho decideix el míster. L’objectiu és millorar col·lectivament i si no encaixem, molt millor pel porter i també per l’equip”.