Ens plantem a mitja setmana després d’un pont ple de celebracions i festa. Pels que hagin desconnectar de l’actualitat, fem un repàs de les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell.

Com cada 1 de novembre, el cementiri de Sabadell va viure una jornada d’homenatge i record. Seguint la tradició de Tots Sants, aquest dimarts nombroses famílies es van desplaçar fins a la carretera Antiga de Caldes per fer les ofrenes florals als ésser estimats que reposen a la necròpolis de la ciutat.

Segons el calendari previst, aquesta setmana es portarà a terme la segona fase de la plantació d’arbres al Passeig després que fa set dies es poguessin veure a l’indret els primers arbres. Les tasques durant els dies 2, 3 i 4 de novembre obligaran a tallar el trànsit pel Passeig i desviar els autobusos entre aquest dimecres i el divendres.

Entrevistem a Joan Cuevas, Director General d’Innovació Educativa, Digitalització i Currículum, per a conèixer a fons com és i com afecta la revolució digital a les aules. Destaca que “en el futur tindrem reptes, i la tecnologia a les aules ens ha d’ajudar a resoldre’ls”.

Com ve sent habitual, més enllà de les sardanes clàssiques, els assistents de l’Aplec de la Castanyada 2022 celebrat a Sabadell van poder gaudir de la versió sardanista del Despechá, una de les cançons del moment, èxit aquest estiu interpretat per la cantant catalana Rosalia.

Sharonne, nom artístic de Cristóbal Garrido, nascut a Sabadell l’any 1976, busca representar Espanya a Eurovisió. La drag-queen sabadellenca espera ser protagonista a la cita eurovisiva del 2023 després de guanyar la segona temporada del programa Drag Race Espanya. Et presentem un perfil de l’artista.