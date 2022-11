Veïns de la Gran Via: “De què serveix plantar arbres si respiro fum dels cotxes?”

Molt a favor de naturalitzar la Gran Via de Sabadell, però preocupats per un possible increment de la congestió a la principal artèria viària de Sabadell. Sabadell ha projectat les deu reformes clau de la Gran Via, unes obres que es començaran a veure a partir de finals d’any i finalitzaran, previsiblement, durant el vinent.

La intenció és actuar als entorns i no sobre el tronc central de la Gran Via. Així i tot, comportarà certs canvis en la circulació: alguns carrils quedaran reduïts i s’eliminen els passos soterrats. Així, el vianant guanya terreny al cotxe.

Els veïns troben dos peròs al projecte per a transformar la Gran Via: que no hi hagi una infraestructura alternativa prevista – la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa– que absorbeixi part del trànsit i també la pèrdua de places per aparcar. “De què servirà que plantin arbres i tenir un entorn més naturalitzat si continuo respirant fum dels cotxes?”, es pregunta Ester Blàzquez, veïna de Ca n’Oriac. Una reflexió compartida per altres residents de Covadonga, l’Eixample o el Centre. “Cal que pensin en com fer fora a tants cotxes”, planteja Alba Martos, des del sud de Sabadell.

A hores d’ara, el projecte per a construir la Ronda Nord es troba en stand-by. Si bé des del govern municipal han defensat amb dents i ungles aquesta infraestructura per alliberar la Gran Via, són l’Estat i la Generalitat els que definiran el seu futur.

Segons els càlculs municipals, aquesta nova carretera evitaria el pas de 20.000 cotxes cada dia, pràcticament la meitat dels que circulen actualment per la Gran Via. “Quan arribi la Ronda, ja tindrem els deures fets a la Gran Via”, apunta Lluís Matas, responsable de l’Oficina Gran Via-Ripoll i portaveu de Junts per Sabadell.

Davant dels nous canvis previstos, l’increment de la congestió preocupa especialment per dues actuacions que preveuen els plans municipals: algunes obres implicaran reduir carrils destinats als cotxes per ampliar voreres i que el vianant guanyi protagonisme. És el cas de les obres dels carrers de Quevedo i de Calassanç Duran, per exemple.

S’eliminen passos soterrats

D’altra banda, també s’eliminaran passos soterrats a tres zones: davant de la Gran Via, al davant de l’escola Mare de Déu de la Salut entre els carrers de Sant Pau i Buxeda, i entre el carrer del Sol i Sardà. El que implica que, per creuar la Gran Via, caldrà fer-ho atravessant un pas de vianants i aturant amb semàfors el trànsit rodat.

“A les hores punta, molts cotxes queden aturats allà. No em vull imaginar el que implicarà quan hagin de cedir el pas als vianants”, mostra preocupat Dani Gómez, un veí que viu tot just davant de l’escola.

En aquest sentit, Matas passa la pilota a la Generalitat: “Estem fent micro intervencions fins que poguem dur a terme la pacificació total. I això depèn de la Generalitat, que arribi a un acord amb l’Estat per la ronda Nord”. Assumeix que sense aquesta infraestructura, la Gran Via no es podrà pacificar més.

La Ronda, en ‘stand-by’

Hi ha tres vies que absorbeixen més de 15.000 vehicles cada dia, segons les darreres dades municipals: la Gran Via és el màxim punt de congestió viària de la nostra ciutat, la via que acumula una major intensitat mitjana de vehicles. El tram més crític és a l’altura de Can Puiggener (pont 7), seguit de la confluència amb avinguda de Matadepera (pont 8) i de l’encreuament amb el carrer de Tres Creus (pont 5).

És una formula matemàtica: si es manté el ritme de trànsit actual, reduir el nombre de carrils de circulació o suprimir els passos soterrats pot generar més embussos a la Gran Via. En aquest sentit, els veïns reclamen una alternativa perquè la transformació dels entorns no comporti més embussos. “Han de redirigir el trànsit, que quedi repartit a la ciutat”, demana Cristina Ayaviri, veïna del barri de Covadonga. I es refereix a la Ronda Nord com a alternativa.

La construcció de la infraestructura, però, no està pas garantida. El nou conseller de Territori de la Generalitat i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, s’ha oposat clarament a la construcció d’aquesta via i proposa com a alternativa una infraestructura a petita escala, allargar la ronda Oest de Sabadell (C-58c) fins a la carretera de Castellar.

Sigui quina sigui la mesura, els veïns consideren que és imprescindible reduir el nombre de cotxes que circulen amb una carretera que es converteixi en l’alternativa.

“On aparquem els cotxes?”

La segona de la preocupació dels veïns és aparcar els seus vehicles. És una realitat que afecta especialment els veïns de Covadonga. Les actuacions contemplen, entre d’altres, la supressió de les places d’aparcament d’un tram del carrer de Quevedo i la zona blava del carrer de l’Estació.

“Som l’aparcament del Centre. I nosaltres, on estacionem?”, apunten des de l’associació de veïns de Covadonga. En aquest sentit, han reclamat la construcció d’un aparcament verd per compensar la pèrdua de places. Una proposta que no es contempla, de moment.