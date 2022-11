El Tibidabo TR se sent fort en el derbi davant la UE Sabadell Nord

El Municipal de Torre-romeu viurà aquest diumenge (12 h) el tercer derbi sabadellenc de la temporada al subgrup 4B de Segona Catalana entre el Tibidabo TR i UE Sabadell Nord. Can Rull-Sabadell Nord (1-2), Can Rull-Tibidabo TR (1-2) i ara arriba el Tibidabo-Sabadell Nord, l’últim derbi de la primera volta amb un objectiu comú: tornar a la senda de la victòria, un camí que li està costant trobar a ambdós conjunts les darreres setmanes.

L’equip de Torre-romeu continua a la part alta de la taula malgrat no guanyar des de l’últim derbi contra el Can Rull fa ja quatre jornades. Després de sumar un meritori empat (0-0) davant l’Olímpic Can Fatjó la passada jornada en un partit on es van quedar amb 9 homes abans de la mitja hora, els de Toni Sallés es troben a la 3a posició i només han perdut un partit en les 7 jornades de competició.

“No ens fa por ningú”

El capità del Tibidabo, Toni Sánchez, li dona un gran valor: “la clau és la unitat del grup. Tinc 37 anys i mai havia vist aquest ambient de vestidor, és fantàstic. Això és un plus i ens permet fer coses com la passada jornada: aguantar el 0-0 al camp de l’Olímpic Can Fatjó jugant amb 9 jugadors bona part del partit”. Precisament Toni Sánchez va ser un dels expulsats i es perdrà el derbi per sanció: “la vermella va ser justa, però els 4 partits de sanció és una gran injustícia”, explica.

Sobre el derbi, assegura que “sortirem amb moltes ganes. Volem demostrar que ara mateix som el millor equip de Sabadell a Segona Catalana. El rival ens preocupa poc, no tenim por a ningú. Si fem les coses bé i amb el suport de la nostra gent, estic segur que guanyarem”.

La UE Sabadell Nord, per la seva banda, després de la presentació de dimarts, afronta el derbi en una situació que no és òptima. Amb 6 punts es troba setè classificat, però molt a prop dels últims llocs de la taula i necessita la victòria per recuperar sensacions. Després de la derrota del cap de setmana passat davant del líder San Juan Montcada (0-2), els jugadors de David Campuzano es prenen el derbi com “una oportunitat de donar un cop sobre la taula”. Aquest és el missatge que vol transmetre el seu vestidor.

L’altre representant sabadellenc del grup, el Can Rull RT, també té un compromís important al seu camp davant el San Lorenzo, avui dissabte a les 19 hores. Els de Numosky necessiten sumar per sortir de la zona baixa de la taula.