Cesc Borrell deixa la banqueta de l’OAR Gràcia per “raons personals”

Per sorpresa. El duel OAR Gràcia-Sant Esteve Sesrovires d’aquest dissabte (18 h) al Pavelló del carrer de Boccaccio ve marcat per la decisió del tècnic, Cesc Borrell, de deixar la banqueta gracienca. El club, en una nota, explica que és “per motius personals, aliens a la seva funció en l’equip de Primera Nacional”. Borrell dirigirà l’equip per última vegada i el seu segon, Pere Ayats, amb el suport d’Àngel Castro, serà el responsable a partir de la següent jornada.

Cec Borrell voldrà acomiadar-se amb victòria davant un Sant Esteve Sesrovires en dinàmica negativa, però arriba amb una dada amenaçadora: no ha perdut en les seves últimes 14 visites a la pista gracienca. “És com una malastrugança que hem de trencar”, avisa el jugador verd-i-blanc, Bernat Correro.

Bon moment

Després de fregar l’ascens a Eibar, les expectatives aquesta temporada eren molt altes. Correro admet que “ha estat un inici dur perquè ens hem enfrontat als principals candidats a estar a dalt. Els resultats van generar dubtes, però de mica en mica l’equip s’ha trobat en la seva manera de jugar i estem en un bon moment de confiança. L’objectiu continua sent el mateix. Ara el calendari ens afavoreix i no podem fallar”.

De totes maneres, adverteix que “el nivell d’aquest any és superior. Molts equips juguen a córrer, com nosaltres, i per això veiem marcadors generosos. Això també significa més espectacle pel públic, que ho agraeix”.

Per la seva part, l’OAR femení de Carol Carmona afronta una autèntica prova de foc: aquest dissabte (20 h) visita la pista del líder intractable Grupo USA Mislata. El conjunt valencià ho ha guanyat tot fins ara. Un gran repte per les gracienques.