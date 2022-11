L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, ha demanat explicacions oficials al conseller de Territori, Juli Fernàndez, davant el “soroll” que s’ha generat pel futur de la Ronda Nord. I és que Giménez ha retret que les intencions sobre aquest projecte es faci a través dels mitjans de comunicació i no “amb els ajuntaments i els agents socials i econòmics”.

“És innecessari”, s’ha queixat el batlle i ha continuat, “no ajuda en res, perquè, aleshores, no fa falta el Parlament. Que ens ho expliquin tot per Twitter i les notícies”. Per això, com a president del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha demanat que Fernàndez assisteixi al consell d’alcaldies de mitjans de novembre i també a una trobada amb els consistoris de Sabadell i Terrassa i les cambres de comerç.

Ha admès que les declaracions del flamant responsable de Territori li han provocat “certa preocupació” i ha rematat, “això és la cerimònia de la confusió”. Espera que en aquestes entrevistes sol·licitades s’expliqui, “perqué fins a la data no se m’ha dit res” i, per ara, ha afegit, “hi ha acordat amb el ministeri i la Generalitat el finançament de l’Estat de l’obra si ara això ha canviat que m’ho diguin”.

En aquest sentit, ha expressat que hi ha hagut canvi de conseller, però no de president de la Generalitat i “havent-hi el mateix [Pere Aragonès] em diuen que tira endavant i ara és que no. Necessito que algú m’ho expliqui”. També ha instat Fernàndez que esclareixi el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), ja que, ha insistit Giménez, “si han canviat les prioritats, s’haurà de dilucidar”.

Reclamació històrica

Ha recordat que la Ronda Nord és una reivindicació històrica i que “s’havia desencallat” inicialment, perquè la “Generalitat deia que els diners havien de venir de l’Estat” i així ho va anunciar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, fa uns mesos. El traçat i la “incorporació a la via urbana de Sabadell” ja es faria de forma entesa amb el territori, ha especificat l’alcalde de Castellar.

A més, ha apuntat, que també hi havia pacte entre les dues capitals vallesanes “amb un enllaç nou a l’N-150 i així es pugui pacificar, perquè ara mateix és de les zones menys endreçades del Vallès Occidental”. Espera “explicacions, entendre-ho i es puguin plantejar alternatives”, ha finalitzat.