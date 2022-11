El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Sabadell presentarà una moció per a la millora de l’accés de la ciutadania a la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Sabadell.

El regidor José Luis Fernández ha manifestat que “ja és hora que s’informi els ciutadans de les futures condicions d’accés a la Zona de Baixes Emissions i que els ciutadans puguin planificar la seva mobilitat”. La Llei de canvi climàtic estableix que a Sabadell hi ha d’haver una Zona de Baixa Emissions l’1 de gener del 2023. La Generalitat s’encarrega de coordinar l’àrea metropolitana.

El partit taronja considera que és una zona amb molta mobilitat obligada per la gran quantitat d’equipaments que tots els ciutadans de Sabadell i d’altres localitats i per això el grup defensa que “apostem perquè qualsevol ciutadà que tingui necessitat d’accedir en casos molt determinats com a desplaçament a col·legis o centres de dia sigui tractat com un veí més”.

Les implicacions de la ZBE

La Zona de Baixes Emissions de Sabadell suposarà restriccions al trànsit o a l’aparcament en funció de la classificació ambiental del vehicle que va associada a una etiqueta que proporciona la DGT. Per això, Fernández ha avançat que demanaran una moratòria de 2 anys per als cotxes amb etiqueta A i de 5 anys per als cotxes amb etiqueta B.

El grup municipal de Ciutadans lamenta l’opacitat del govern de la ciutat a menys de dos mesos de la implantació de la Zona de Baixes Emissions de Sabadell.