Tres minuts fatídics condemnen el Sabadell davant la R. Sociedad B (1-2)

Cop dur. Segona derrota de la temporada del Sabadell a la Nova Creu Alta, que en tres minuts fatídics ha vist com el filial de la Real Sociedad remuntava el marcador. Un penal absurd d’Àlex Sala i una acció d’estratègia han deixat sense efecte el gol inicial de Pau Víctor en un partit gris dels arlequinats.

Canvis. Gabri Garcia, recuperat de la seva indisposició intestinal, ha apostat per una línia de tres centrals -amb Guillem Molina, César Morgado i Pelayo– i dos carrilers (Marc Vargas i Juanmi Carrión) per un dibuix tàctic molt definit: 5-3-2. David Astals s’ha incrustat al mig del camp juntament amb Sergi Altimira i Álex Gualda mentre Alberto Fernández, de nou titular en detriment de Sergi Garcia, i Pau Víctor eren els homes més avançats.

La sortida arlequinada ha estat fulgurant. Una gran acció iniciada per Pau Víctor ha acabat amb xut creuat de Juanmi Carrión que ha fregat el pal. Semblava que el Sabadell volia resoldre per la via ràpida. El conjunt basc, ben conduït per Urko González, li ha robat la pilota als de Gabri, obligats a replegar-se. Però una errada pròpia d’un filial ha propiciat un contracop letal de Pau Víctor, qui amb la sang freda d’un veterà ha encarat, ha superat la sortida d’Unai Marrero i a porta buida ha fet el seu tercer gol. Una demostració més de la seva enorme qualitat.

El Sabadell fins i tot ha pogut augmentar el seu avantatge en un cop de cap de César Morgado, aprofitant un llançament de falta d’Álex Gualda, que ha sortit fora per centímetres. Era el minut 20 i fins al descans, el guió del partit ha estat d’iniciativa i possessió visitant. Sense grans ocasions. La Real només ha inquietat en un cop de cap d’Arambarri, tot sol, desviat, posant en evidència els desajustos defensius habituals de l’equip arlequinat. Sergi Puig també ha estat encertat en una rematada d’Urko. El Sabadell volia sorprendre a la contra i n’ha tingut una mitjançant Álex Gualda, qui ha arribat sense força a l’àrea rival. També ho ha tornat a intentar Pau Víctor, sens dubte el jugador més desequilibrant, amb un xut bloquejat per la defensa.

Desfeta a pilota aturada

A la segona part, s’ha intensificat el domini visitant. El Sabadell ha cedit molt terreny confiant en el contracop per buscar la sentència, però li ha faltat fluïdesa per trobar espais. Gabri s’ha vist obligat a substituir Marc Vargas, lesionat, entrant Athuman per mantenir la línia de tres, amb Guillem Molina desplaçat al carril dret. Passaven els minuts i el filial donostiarra, tot i tenir permanentment la pilota, tampoc era capaç de generar ocasions. Era una sensació de control fictíci.a

De fet, els gols han arribat en accions puntuals i a pilota aturada. L’1-1 per un penal absurd i innecessari d’Àlex Sala i tres minuts després, la desfeta definitiva en un córner en el qual tota la defensa ha quedat retratada: pentinada en el primer pal i rematada de Kortajarena tot sol en el segon. Gabri ha esgotat la tercera finestra amb l’entrada de Jaume Piñol i Juan Delgado, qui ha gaudit d’un parell d’opcions per igualar el marcador. També ha tingut l’empat César Morgado, que hauria estat el més just, però el filial basc s’ha defensat amb ordre i fins i tot ha fregat l’1-3 en un contracop.

El Sabadell, doncs, arriba a l’aturada amb el regust amarg de la derrota i una situació incòmode. Després de dues victòries que semblaven enlairar l’equip, la muntanya russa continua, ara amb dues derrotes consecutives. La pròxima cita serà el dia 20 davant el Numancia a Los Pajaritos, un estadi poc propici pels arlequinats.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Sergi Puig; Marc Vargas (Athuman, m. 62), César Morgado, Guillem Molina, Pelayo (Jaume Piñol, m. 80), Carrión, Alberto Fernández, Sergi Altimira (Juan Delgado, m. 80), Pau Víctor, Álex Gualda (Àlex Sala, m. 57) i David Astals.

R. Sociedad B: Marrero; Gabilondo (Dadie m. 72), Arambarri, Yago Cantero, Jonathan Gómez (Ezkundia m. 72), Urko González, Kortajarena, Gorrotxategi, Martón (Álex Carbonell, m. 82), Espinasse (Dani Garrido, m. 62) i Teijeira (Agirre, m. 62).

Àrbitre: Luis Bestard Servera (Comitè Balear). Grogues: Jonahtan Gómez, Arambarri, Gorrotxategi.

Gols: 1-0, minut 14: Pau Víctor; 1-1, minut 73: Martón de penal; 1-2, minut 76: Kortajarena.

Incidències: 4.647 espectadors a la Nova Creu Alta.