FOTOS | Robots a l’aula: tecnologia i una dosi de motivació

Computació, programació… Són alguns dels conceptes que més sonen a l’aula de robòtica de sisè de primària de l’escola Joaquim Blume. Ens apropem a una parella de noies molt concentrades en el seu projecte: “Estem fent un Sprike Prime de robòtica. Estem construint dues pinces per recollir objectes, les connectarem a un motor, després farem la programació i finalment ho connectarem amb bluetooth per donar-li el moviment”, diu la Mireia. Quan hagin dissenyat el projecte de forma definitiva, hauran d’explicar-li al professor quins mètodes han utilitzat i, si s’escau, reformular el robot per a donar-li noves utilitats.

La modernització a les aules avança a passes de gegant i ens demostra, no només que la revolució digital és l’aliada del nou aprenentatge, sinó també que jugar i passar-ho bé, a vegades també és sinònim d’aprendre. “Coneixem nous conceptes a través de CODE, microbits, Lego Education o Scratch, que et permet crear videojocs”, indica Domingo Rodríguez, director de l’escola Joaquim Blume i també el docent encarregat de la robòtica. Qui hagués dit fa uns anys que l’empresa danesa de blocs de construcció, Lego, seria quasi tan imprescindible com el boli i la llibreta a una aula. De fet, impartir utilitzant aquests mètodes i estris és un al·licient a “la motivació i a la concentració”, diu Rodríguez, que apunta que “es proposa un repte i ells han de donar resposta a aquest objectiu amb els robots o els ordinadors, cadascú al seu ritme i sobretot en equip”.

Una aposta sòlida del centre

“Aquests alumnes, que van començar a infantil fent robòtica, arriben a sisè amb un domini excel·lent per a programar i computar”. El director del centre apunta que “va ser una aposta personal” i que va suposar una formació extra també pel professorat, que ha hagut d’aprendre a esprémer i a utilitzar aquestes noves eines per a adaptar-les al dia a dia educatiu. “Alguns dels robots me’ls enduc a casa, els provo amb els meus fills i després aquí els poso a la pràctica”, indica Rodríguez.

“És la classe que més m’agrada”

Els alumnes preguntats asseguren que aquest tipus de classes “son molt divertides”. L’Aleix, per exemple, que està programant el moviment d’un personatge d’un videojoc, assegura que “és l’assignatura que més m’agrada perquè tinc la sensació que no és una classe corrent, podem fer moltes més coses amb els ordinadors”; i la Mireia afegeix que “amb boli i llibreta no podríem fer res del que estem fent ara mateix”.