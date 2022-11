Seguint l’empremta de Feliu Elias

Feliu Elias, alies “APA” és una de les grans figures de l’art sabadellenc. Tant ell, com la nissaga que l’envolta, van aportar moltíssim a la nostra ciutat. Per aquest motiu, el Museu d’Art de Sabadell ha volgut reivindicar la seva figura amb una exposició.

Una vida dedicada a l’art i la cultura

La mostra presenta un estudi en profunditat de l’obra d’Elias i, també, del seu entorn familiar així com cercle d’amistats. Al Museu es poden descobrir els seus orígens i els factors que van forjar el seu caràcter. Artista polifacètic, Elias va tocar diferents sectors artístics: dibuixos, crítiques literàries i també pintura. També va destacar com a dibuixant humorístic i caricaturista satíric en diferents publicacions com El Cucut o l’Esquella de la Torratxa. Amb un gran component polític d’arrel marxista la seva vida també es va veure marcada per l’exili. En concret va haver de marxar del país 3 vegades: la 1a l’any 1910 fugint de la llei de jurisdiccions, la 2a amb l’arribada de la Dictadura de Primo de Rivera i l’última en plena Guerra Civil escapant dels anarquistes. Els últims anys de la seva vida els va passar a París, d’on va tornar per morir a Barcelona l’any 1948.

Nissaga d’artistes

Com dèiem, l’exposició va més enllà d’Elias. També parla d’alguns dels seus germans i també amics. Pel que fa a la família, es destaca a Francesc i Lluís. El primer, dedicat sobretot al vidre i la ceràmica. El segon pels seus dibuixos satírics, tots sota l’àlies d’Anem. Com a grans amistats i ajudes es destaca a Santiago Segura, Eugeni d’Ors o l’Antoni Vilarrofat.

Una de les principals impulsores de la mostra ha estat Mariona Seguranyes, historiadora d’art i comissionaria. Hi hem parlat per aprofundir més sobre la figura d’Elias i el seu entorn. “Era un projecte molt esperat pel Museu, perquè és una figura molt important, arrelada a la ciutat i a la seva cultura”, ha explicat. De fet, també ha destacat una aportació directa a la cultura popular de Sabadell:” Va dissenyar dos cartells per les festes, un el 1906 i l’altre el 1908. També el cartell de l’art nou el 1915 i el 1936 l’Acadèmia de Belles arts li va dedicar una exposició”. De la mostra del 36 se’n poden trobar dues obres actualment al Museu.

Segons Seguranyes, Elias és un gran personatge a reivindicar: “Sabadell li va aportar molt, la fundació del Papitu i la seva mena d’humor en són algunes característiques”. Per acabar ha destacat la gran producció artística a la ciutat durant els inicis del s. XX: ” Hem tingut una gran etapa, amb molts artistes i fils a seguir, donaria per una altra exposició sencera”, ha afegit.

La mostra, que va començar l’1 de setembre, es podrà visitar al Museu d’Art de Sabadell fins al pròxim 29 de gener.