La UES edita un llibre per conèixer pam a pam el Rodal

“Amb la Covid, et trobaves gent menys habitual pel Rodal que s’havia perdut”, coincideixen els quatre autors, Àngel Artigas, Manolo Barcia, Josep Maria Manyosa i Jaume Pujol, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, que d’ençà de la pandèmia, el juliol del 2021, van posar-se mans a l’obra per enginyar, en un any i escaig, el llibre Excursions per conèixer el rodal de Sabadell.

Una guia actualitzada i ampliada que agafa el testimoni de dues publicacions anteriors – El Rodal de Sabadell de Josep Rosell (anys trenta), i Itineraris pel Rodal de Sabadell (2004), realitzat per Lluís Fernàndez– que inclou 22 itineraris, per a tots els nivells i edats, perfectament documentats, amb un total de 215 quilòmetres, tots ells pel Rodal de Sabadell.

“Vam considerar oportú ampliar-lo, amb itineraris per tot el Rodal, més enllà de la zona més coneguda o concorreguda, com la zona de la llera del riu Ripoll”, explica Àngel Artigas.

El resultat és un llibre pràctic, en format de guia excursionista, pensada per facilitar al lector tota la informació necessària per seguir les rutes, també, segons el grau de dificultat. Si bé tots els itineraris estan pensats per fer a peu, també s’indica si són adients per a fer-los amb bicicleta de muntanya, corrent o practicant marxa nòrdica o si són aptes per a infants caminadors (famílies). Els itineraris s’han plantejat de manera que els punts de sortida i arribada siguin de fàcil accés amb transport públic i la majoria són circulars per facilitar-ne la logística. A més, tots els itineraris dels itineraris es troben disponibles a la web de la Unió Excursionista de Sabadell: “Si vols conèixer el Rodal, en aquests moments aquest és el llibre”, defensa Manolo Barcia, mentre Josep Pujol afegeix que “quan vam dissenyar el Sabadell 360 °C volíem circumval·lar tot Sabadell sense tocar asfalt, excepte per travessar carreteres. Sense una distància excessiva, quaranta-quatre quilòmetres, es pot fer la volta a Sabadell”.