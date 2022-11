Aposta total pel Vallès

La ronda Nord o més línies de ferrocarril al Vallès? Aquesta és una de les qüestions en matèria d’infraestructures en l’àmbit comarcal que es planteja com una disjuntiva: o una cosa o l’altra. Nosaltres creiem que cal fer una aposta total per la nostra comarca, que històricament ha estat infrafinançada per part de l’administració estatal i també, encara que menys, per l’autonòmica.

En aquest debat, no podem plantejar blancs o negres. És evident que calen vies d’alta capacitat per poder garantir el transport de persones i de mercaderies –per poder arribar fins als polígons industrials, per exemple– i alhora s’han de cercar tots els mecanismes per afavorir una bona connexió en transport públic, en bicicleta i a peu.

Cal ser realistes i apostar per solucions realistes. Necessitem fer obres adequades al pressupost i pensant en la seva relació amb el medi ambient. No podem pensar en grans projectes faraònics, sinó actuar allà on és més necessari i possible. Per exemple, creiem que cal potenciar els intercanviadors entre Rodalies i FGC, o bé pensar i ampliar els usos del carril bus VAO. La ronda Nord i el perllongament dels FGC fins a Castellar creiem que són accions ambicioses, però alhora possibles.