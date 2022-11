“Venir a fer les activitats per a gent gran em dona vida”

La Mariel i la Maria es preparen per a la classe a Can Balsach. La primera, com a monitora, marca el ritme del grup de persones de la tercera edat que hi assisteixen gairebé religiosament. La segona, perfectament equipada, es mostra predisposada a seguir les indicacions al gimnàs. Al voltant d’un miler de persones gaudeixen del programa municipal d’Activitats Físiques per a Adults i Persones Grans’, que es desenvolupa en diferents equipaments de Sabadell.

Les classes, coincideixen, són molt amenes. “La gent gran està preparada per fer-ho pràcticament tot”, defensa la Mariel. Des de fa més de dues dècades, la Maria forma part del programa. Actualment, amb 84 anys, afirma que és fonamental en el seu benestar. “M’ho aporta tot. Estic en forma perquè no paro, fent gimnàs i aquagym. La clau d’estar com estic és l’exercici que faig”, expressa.

S’ofereixen prop de 1.000 places distribuïdes entre 42 grups d’activitats

En el seu cas, va conèixer la iniciativa a través del seu marit, que també hi participava. “Si em donen hora al metge o tinc qualsevol altra obligació, intento que no em coincideixi amb la classe. Cada matí necessito aquesta activitat”.

Body Combat, batxata, pilates o ioga. Les activitats són molt variades. “Intento anar canviant perquè gaudeixin”, remarca la Mariel, que destaca que s’incentiva la socialització. “Tinc el grup de sempre i s’hi ha anat afegint gent. Som com una família”, manifesta la Maria, que forma part d’un dels grups, d’unes 25 persones.

Activitat en diversos equipaments

En total, s’ofereixen prop de 1.000 places distribuïdes entre 42 grups d’activitats. El programa municipal va arrencar el passat 3 d’octubre amb la incorporació de noves activitats. Les classes acabaran el 16 de juny del 2023. Els espais on es duu a terme el programa són Can Balsach, CEM Olímpia i CEM Sabadell Sud, Centres Cívics de Sant Oleguer, Creu Alta i Poblenou, i Escola Roureda.