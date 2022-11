Així serà el Nadal 2022 a Sabadell: consulta totes les activitats

Més llums, més ‘show’, un photocall per presumir de Llaminer. Sabadell ha desplegat tots els seus encants per a celebrar el Nadal del 2022 amb un format similar al de l’any anterior tot i que amb alguns retocs.“Apostem per un Nadal clàssic, tradicional” ha expressat l’alcaldessa Marta Farrés, durant la presentació de les activitats en una posada en escena màgica al Teatre Principal. “Hi haurà novetats amb la decoració del passeig: llums interactives, l’arbre decorat, el sostre de llums”, ha avançat Farrés.

Enguany, urbanisme i decoració convergiran: l’estrena del passeig de la plaça Major anirà conjuntat amb el Nadal. Les llums, les fonts i la cortina d’aigua del passeig s’integraran per formar part dels motius nadalencs. I el punt neuràlgic del Nadal a Sabadell aquest any ja no serà només els entorns més propers a l’Ajuntament. Ara s’amplia al passeig de la plaça Major, el carrer de l’advocat Cirera i arriba fins a la plaça del Gas, que aquest any acollirà la fira d’artesans FANSA o una caseta de menjar nadalenc.

Algunes novetats

Més espectacles de Somriu al Nadal. Aquest any s’han ampliat els passis perquè tothom pugui gaudir de l’espectacle i se’n faran un total de 52 shows, un 30% més que l’any passat. Es manté el calendari d’advent a la façana del’Ajuntament. I, com a novetat: s’hi instal·larà un photocall perquè grans i petits puguin fer-se una foto amb el Llaminer i la resta de personatges de l’espectacle.

També es reforça l’enllumenat: aquest any hi haurà més de 700 punts de llum de Nadal a Sabadell, el que representa un 16,6% més que l’any passat. Ara bé: es reduirà una hora al dia l’encesa de llums per contrastar l’alça del cost de l’energia. Entre setmana il·luminaran els carrers fins a les 22 h, mentre que els caps de setmana ho faran fins a la mitjanit. S’estalviaran 43 hores d’enllumenat i s’estalviarà un 16% el consum.

No només els carrers, també s’il·luminaran una dotzena d’arbres a diversos barris de Sabadell: el Poblenou, Torre-romeu, Can Rull, Can Deu, Campoamor, Les Termes, Els Merinals, Can Puiggener, Gràcia, la Creu Alta i Covadonga. I hi haurà uns arbres gegants a la plaça d’Espanya, Can Llong i l’Eix Macià.

A banda de les llums tradicionals, hi haurà sis rètols lluminosos amb la paraula Sabadell: tres són nous, i es trobaran al costat dels tres arbres del Racó del Campanar, a la plaça del Pi i a la plaça de la Creu de Barberà. Els rètols de l’any passat, però, s’aprofitaran i s’ubicarana les entrades de la ciutat. A la plaça del Mi l·lenari, a la carretera de Terrassa (Ronda de Jean Monet) i carretera de Bellaterra.

No t’ho pots perdre:

Encesa de llums de Nadal

L’encesa de llums dona tret de sortida a la programació a la ciutat. I està prevista per al proper dissabte 26 de novembre. En aquest cas, comptarà amb una triple ubicació: a les 18 h al Racó del Campanar (Centre); a les 19 h a la plaça del Pi (Ca n’Oriac) i a les 20 h a la plaça de la Creu de Barberà, al sud. I comptarà amb una posada en escena “màgica”.

Show ‘Somriu al Nadal’

52 espectacles per a tothom qui hi vulgui gaudir del Nadal més sabadellenc. Del 27 de desembre al 4 de gener. Tindran lloc a les 11h, 11.45h i 12.30. A les tardes, a les 17.45h, 18.30h, 19.15h i 20h, i té com a escenari la plaça del Doctor Robert. També el Calendari d’Advent, a la façana de l’Ajuntament, funcionarà de l’1 al 24 de desembre cada dia a les 18.30h.

El Pare Noel i la fira d’atraccions

Us agraden les atraccions? Si la resposta és sí, podreu viure el Nadal al Parc Central del Vallès. Del 2 a l’11 de desembre, del 16 al 18 de desembre i del 21 de desembre a l’1 de gener. De dilluns a dijous, de 16.30 a 21 h divendres, dissabtes, vigílies de festius i festius, d’11 a 14 h i de 16.30 a 23 h. Està prevista la visita del Pare Nadal i del Carter Reial. El 2 i 30 de desembre hi haurà 2×1 a totes les atraccions i es reserven dies per a persones amb sensibilitat sensorial.

Fira d’artesans del Nadal (fansa)

Hi haurà de tot i per a tots els gustos. I, aquest any, s’hi instal·larà a la plaça del Gas, amb una caseta de delícies nadalenques. Els artesans hi seran del 16 de desembre al 5 de gener, de 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h. Els dies 17 i 18 de desembre, d’11 a 14 h, se celebrarà l’activitat infantil ‘Bola de neu’ i el 23 de desembre, de 17 a 20 h, el caga tió, al mateix espai.

El Carrilet

El carrilet de Nadal recorrerà els eixos comercials de nord a sud i a la inversa. S’hi podrà pujar en una parada i baixar a la següent. Les parades es faran a l’avinguda Matadepera, plaça del Dr. Robert, Parc Central, Rambla i plaça del Pi. Els viatges seran gratuïts amb un màxim de 60 persones per trajecte. Els horaris seran de 10.30 a 14.30 h i de 16.30 a 20.30 h.

Esport per a cremar els torrons

El programa de Nadal preveu propostes per cremar els torrons: el Top Basquet Ciutat de Sabadell, el Torneig Benjamí Memorial Manuel Luque-Alex Gallardo, impulsat pel Can Rull Rómulo Tronchoni i les curses de Sant Esteve i de Cap d’Any, a càrrec de la Joventut Atlètica Sabadell i de We Run Team Vallès, respectiva- ment.

La fira de Santa Llúcia

Un any més, a l’altra banda de l’edifici consistorial, a la plaça del Doctor Robert, s’instal·larà la Fira de Santa Llúcia, que va renovar casetes l’any passat, i que es mantindrà oberta del 25 de novembre al 22 de desembre. De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Caps de setmana i festius, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. S’hi organitzaran cantada de nadales i tallers infantils.

La cavalcada de nord a sud

El 5 de gener, de 18 a 21 h, la Cavalcada dels Tres Reis d’Orient tornarà a recórrer els carrers, en aquesta ocasió de Nord a Sud. L’Ambaixador de Ses Majestats s’instal·larà un any més a la Casa Duran del 26 de desembre al 4 de gener.

A partir del dia 27 i fins al 4 de gener hi haurà carters reials al centre cívic de la Creu de Barberà i a l’estació del Tren del Parc Catalunya. I del 2 al 4 de gener, també Fira Sabadell acollirà la Fira Reial, amb tots els preparatius de l’arribada dels Reis. Ho veureu tot?