Matí complicat a diferents punts de la C-58. Com és habitual, la xarxa viària que connecta Sabadell presenta problemes de circulació, amb retencions que afecten la mobilitat. A la zona de Sabadell hi ha congestió per desplaçar-se fins a Barcelona.

A la C-58 hi ha cues de Ripollet al Nus Trinitat ➡ BCN i de Montcada a Ripollet ➡ Terrassa. També a Sabadell ➡ BCN. També aturades a la C-33 Montcada-Nus ➡ BCN.

A la principal via vallesana, hi ha retencions en el punt km. 7-3, en sentit sud cap a Barcelona al punt km. 0-4, a Badia del Vallès també cap a la capital catalana en el punt km. 9-10 i, finalment, a Ripollet en sentit nord cap a Sabadell, a l’alçada del punt km. 7-2.

De la mateixa manera, des de primera hora hi ha cues a Ripollet al Nus de la Trinitat, en direcció a Barcelona, així com també de Montcada a Ripollet en sentit Terrassa. A més, també hi ha aturades a la C-33, a Montcada per entrar a la capital catalana.