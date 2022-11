Setmana gran per a l’Astralpool CN Sabadell

CN Barcelona, Ferencváros i Pro Recco. Tres partits, tres competicions, en només set dies, tots ells, a la Finetwork Aquatics de Can Llong. Aquest serà el repte, majúscul, que haurà d’afrontar l’Astralpool Club Natació Sabadell a partir d’aquest dissabte, amb la visita del CN Barcelona, en el duel de la jornada de la Divisió Honor. Un bon ‘tast’ davant un rival que voldrà pispar-li el lideratge en solitari dels de Quim Colet, únic equip invicte de la màxima competició del waterpolo nacional, després d’assaltar la Sant Sebastià contra el tot poderós Atlètic-Barceloneta. Un partit d’alt voltatge que arriba en un moment de màxima exigència per als waterpolistes sabadellencs. I és que només quatre dies després, l’equip de Colet farà el debut a la màxima competició europea de clubs, la Champions League, rebent el Ferencvarós.

Però per si no n’hi hagués prou, d’aquí a una setmana, arribarà el plat fort de la setmana per culminar el particular Tourmalet ‘nedador’: la final de la Supercopa d’Europa de waterpolo, entre el campió de la Copa d’Europa, el totpoderós Pro Recco italià, i el campió de la LEN, l’Astralpool CNS. Un duel, on els italians són els màxims favorits, en la que, serà la tercera final europea –dues a la copa LEN– de la història de la secció masculina de l’entitat que disputarà l’equip.

Dos partits en menys de 24 hores

D’altra banda, l’Astralpool femení afrontarà un doble compromís en poc menys de 24 hores: el primer, aquest dissabte (18.15 h) a la Finetwork Aquatics davant el CN Sant Andreu, i aquest diumenge (14 h), visitarà la Joan Serra per veure’s les cares amb el CN Mataró.

Aquests dos partits de la Divisió Honor femenina serà el retorn de les vuit supercampiones de la lliga Mundial –Laura Ester, Maica Garcia, Judith Forca, Irene González, Nona Pérez, Bea Ortiz, Paula Leitón i Elena Ruiz–

En joc, mantenir la imbatibilitat a la competició domèstica i venjar-se de la derrota a la Supercopa d’Espanya davant el màxim rival de les sabadellenques, que compten amb l’hongaresa Rita Kesthelyi, recentment escollida millor jugadora de la Superfinal disputada a Tenerife.