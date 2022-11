Toni Valenzuela: “Volem sembrar la llavor de Sabadell al Rocío”

Cultura, religió, però, sobretot, caritat. La Hermandad del Rocío s’erigia fa ara 30 anys a la ciutat per cultivar la tradició dels qui arribaven d’Olva a Sabadell i volien exportar una part de la seva cultura. Tres dècades després, l’entitat conserva l’essència del món rociero, però ha adoptat tics propis de la cultura sabadellenca. Aquest cap de setmana, la bandera de Sabadell onejarà als carrers d’Almonte, quan és previst que tingui lloc la peregrinació al Rocío. En Toni Valenzuela n’és el president de l’entitat. “Volem fer bandera també de Sabadell”, diu.

Esteu de celebració. Fa 30 anys que naixia, en silenci, la vostra entitat. Quin balanç en feu? Estem plens de vida. Tenim l’agenda farcida de plans, d’activitats, d’il·lusions. Ens fem grans, però el relleu generacional està garantit. Fa poc hem pogut construir la primera capella per a la nostra verge a la parròquia dels franciscans. Això és una gran fita. Ara ja tenim una seu cedida per l’Ajuntament, a la Granja del Pas, que és un bullidor de gent constant. A hores d’ara ja som 170 socis, germans.

Aquest cap de setmana peregrineu al Rocío. Què suposa? Som una hermandad filial d’Almonte, i això és tot un privilegi. Només hi ha 125 filials a tot el món. Ens va costar 27 anys, però ja ho som, i això implica una gran responsabilitat però també alguns privilegis. Per exemple, podrem oficiar la missa amb el nostre rector davant la imatge de la verge del Rocio original, allà a Olva. Hi anem cent sabadellencs, amb la nostra bandera.

Viatjar amb la bandera de Sabadell a més de mil quilòmetres. Què simbolitza? Quan es va fundar l’entitat, la intenció era sembrar la llavor d’Andalusia a Sabadell. Impulsar la cultura del Rocío, la religió, el caire solidari. Ara, invertim l’ordre: volem portar Sabadell a Andalusia, sembrar la llavor de la nostra ciutat. Que el nom ressoni al Rocío. Si Sabadell vol ser líder en moltes coses, ho ha de ser en la majoria d’àmbits. L’hermandad té un origen andalús, però es gesta a Sabadell. Volem que ens situïn en el mapa, que Sabadell no només és el banc.

D’entre les diferents activitats que impulseu, amb quina es quedaria? La vessant social és la que dona sentit a la nostra entitat. Recaptem diners per oferir-los a les persones que més ho necessiten. I ara som a Campoamor, a un barri humil on hi ha persones amb necessitat. Som més a prop d’ells. Ens motiva molt recaptar per aquells que ho necessiten, sense tenir en compte el seu rostre, els seus cognoms o el seu idioma. El futur va per aquí: per continuar ajudant als qui més ho necessiten.

Com hi col·labora, l’Hermandad? Fem recollida d’aliments. Col·laborem també amb Càritas, amb grups caritatius de l’Església, les missioneres de Calcuta, la fundació Quetzal i amb orfenats de Barcelona. En aquest últim, ajudem econòmicament a l’escolarització dels infants, entre d’altres. L’any 2018, per exemple, vam destinar 54.000 euros en beneficència, el 30% del pressupost anual que teníem. A més, el que recaptem de persones que venen a entregar aliments a títol individual. La gent s’hi implica.

Quin retorn hi ha? Ens sembla hipòcrita dir que som creients i no fer res per ajudar a la resta. No som creients de postureig. Fer el bé és contagiós. I ens engresca, ens motiva, ens omple. En comunitat, fem més que de forma individual. Ja ho sabem: la nostra aportació no és estructural, no canviarà la situació de la persona que no té per alimentar-se. Però sí que som d’ajuda d’urgència. I això ens omple enormement. La nostra fe, així, té repercussió.