Els viatges de luxe tornen a revifar després de la Covid

El turisme va ser un dels sectors més afectats pels greus efectes de la Covid. Els països es van veure obligats a posar en marxa multitud de restriccions per aturar els contagis i això va provocar que el nombre de viatges caigués dràsticament. Ara, gairebé tres anys després, la cosa ha canviat molt: les restriccions han minvat substancialment a gran part del món i els viatges, sobretot els que són de luxe, han tornat a revifar i assoleixen nivells prepandèmics. Així ho asseguren des d’Atlantida Travel, agència de viatges sabadellenca amb més de 20 anys d’experiència.

“El turisme torna a estar en auge després d’una etapa complicada. L’estiu ha estat frenètic i ara estem veient com també hi ha moltes reserves per Nadal i Cap d’Any, i també per a l’estiu vinent. Després de la Covid, la gent té ganes de viatjar i viure experiències noves”, explica la directora d’oficina de l’empresa a Sabadell, Sílvia Massagué, qui comparteix equip amb Sònia Rossinyol, Laura Garriga, Sílvia Clotet i Jordi López.

Més valor a les experiències

En aquest sentit, Massagué detalla que els sabadellencs cada cop valoren més que els seus viatges tinguin experiències “diferents” i “úniques”. De fet, aquesta és la nova tendència que hi ha en aquells viatges considerats de luxe, en què Atlantida Travel n’és experta. “Abans els viatges de luxe estaven basats en l’ostentació, l’etiqueta, la sofisticació i l’aparença. Ara, es basen en les experiències i emocions. Per posar un exemple, en l’actualitat, la gent prefereix banyar-se al mar amb porcs a les Bahames, que anar a l’hotel més car de Nova York”, assenyala.

El luxe, doncs, s’ha transformat i cada cop més es troba a l’abast de tothom. “En el nostre cas, des d’Atlantida Travel ens adaptem al que vol el client. Hi ha viatges considerats de luxe que no tenen per què ser cars”, apunta la directora d’oficina de l’agència a Sabadell, qui afegeix que l’empresa també gestiona tota mena de viatges, no només els considerats d’alta gamma, per a particulars i per a empreses.

Així mateix, entre els integrants del sector del turisme encara hi ha més optimisme de cara el futur. “Estem segurs que continuarem amb molta feina, si la Covid es comporta. La població ha estat molt temps tancada a casa i hi ha ganes de sortir a veure món”, indica Sílvia Massagué, qui posa en valor el paper les agències de viatges: “Molts deien que les agències arribaven al seu final, però la realitat és ben diferent. Són un actor amb molta rellevància dins del sector. Fem la gent pugui viure grans experiències en els seus viatges”.