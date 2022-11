Glòria Dalmau agafarà el relleu d’Isa Vega

El pròxim 29 de novembre, si res no es torça, l’actual vicedirectora de la Fundació Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau, serà la nova directora, agafant el relleu d’Isa Vega. En el procés electoral emprès per l’entitat fa escassos mesos, i un cop finalitzat el procés per presentar les candidatures aspirants, la candidatura encapçalada per Dalmau ha estat l’única que ha decidit optar a la direcció de la Fundació: “És una candidatura coral que recull diverses sensibilitats amb persones de diferents experteses”, va assegurar l’actual vicedirectora.

En aquesta candidatura, que estarà formada per la sotsdirectora Marta López, l’administrador Josep Llobet, el secretari Patxi Ocio, i el secretari Manel Larrosa, iniciarà un mandat per “preparar” l’entitat per a les properes generacions, un cop finalitzades les jornades de reflexió sobre quin ha de ser el futur de l’entitat.

Tot i que el pròxim 29 de novembre se celebraran uns comicis amb una única candidatura, aquestes eleccions seran les primeres amb els nous estatuts, en què a diferència del que havia passat anteriorment, on els numeraris tenien un pes específic en l’elecció del nou director, aquesta vegada els tres-cents membres tenen l’oportunitat per escollir la millor candidatura: “Encara que només s’hagi presentat una candidatura, convidem a tots els membres que vinguin a votar. Això és un pas més en la democratització de la Fundació”, va comentar.

Publicitat

Un mandat ‘pandèmic’

Isa Vega haurà estat la directora de la Fundació Bosch i Cardellach durant dos anys, des de la seva arribada a la direcció –fins aleshores havia estat vicedirectora–, el novembre del 2020, arran de la mort de Josep Maria Benaul. Una direcció continuista, entomada amb “generositat i estima”, seguint el Pla de Treball engegat per l’historiador sabadellenc. Al llarg d’aquests dos anys, parcialment marcats per la pandèmia, la directora celebra haver pogut “seguir la línia del Josep Maria”, tot i les complicacions que s’han pogut derivar de la Covid-19, en el dia a dia de l’entitat i les diverses activitats, tal com va assegurar a Diari de Sabadell.