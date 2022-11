El conseller de Territori, Juli Fernàndez, participarà al consell d’alcaldes del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), previst pel proper 1 de desembre, per abordar la ronda Nord. Així ho ha avançat l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una entrevista a LaTorre i ho ha confirmat de fonts de l’entitat supramunicipal. A la trobada, està prevista la presència de Marta Farrés i altres batlles de la comarca.

Es tracta d’una trobada que el president del CCVOC i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, va reclamar en declaracions a NacióSabadell i en conversa amb el Diari per tal de conèixer les intencions de la Generalitat amb aquest projecte. Giménez va recordar que hi havia un acord en aquest sentit, fent referència a l’aprovació del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV).

Voluntat de reunir-se amb Joaquim Nadal

Publicitat

Un parer que ha coincidit amb el batlle egarenc, tot recordant que a aquest document se li va donar llum verda sota una Generalitat liderada per ERC i Junts. A més, “van propiciar” l’entesa, que es va mantenir fins a la visita de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la seu comarcal -el passat mes de juny-.

Per ara, segons ha explicat Ballart, hi ha damunt la taula aquesta entrevista de Fernàndez amb els representants vallesans i, formalment, no hi ha cap data perquè hi hagi una trobada amb Terrassa. A més, ha especificat, l’objectiu també és reunir-se amb el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, que en el seu moment, també defensava” la infraestructura, en al·lusió a quan Nadal era el responsable de Política Territorial i Obres Públiques -entre 2003 i 2010-.

El Parlament dona dos mesos al Govern per redactar el projecte

El ple del Parlament va aprovar dijous el punt d’una moció del PSC-Units que insta el Govern de la Generalitat a acordar amb el govern d’Espanya, en el termini de dos mesos, els mecanismes que permetin la redacció del projecte de la ronda Nord entre Sabadell, Castellar del Vallèsre i Terrassa. Aquest punt també contempla la posterior execució de les obres de la ronda Nord per part del Govern de la Generalitat i el finançament per part del govern espanyol.